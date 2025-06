Luna de Fresa, lo que nadie te contó del fenómeno que podrá verse en Cipolletti en pocas horas

El término "Luna de Fresa" no tiene relación con el color del satélite. La denominación proviene de las tribus algonquinas de América del Norte, quienes utilizaban esta luna como referencia para comenzar la cosecha de frutillas silvestres . Otras culturas también le dieron nombres vinculados a la naturaleza, como “Luna de Miel” o “Luna Caliente”.

image.png La Luna de Fresa que tanta expectativa genera.

Esta edición de la Luna de Fresa coincide con una particularidad: su posición en el cielo será más alta de lo habitual en el hemisferio sur. Esto se debe a un fenómeno conocido como standstill lunar, un ciclo que ocurre cada 18,6 años y que altera la inclinación de la órbita lunar. Como resultado, la luna se mostrará más elevada sobre el horizonte en Argentina, lo que facilita su observación a simple vista.

Un especialista se refiere a la Luna de Fresa

En ese contexto fue que consultamos al conocido astronómico cipoleño Denis Martínez, radicado en Las Grutas, quien de cierto modo le bajó un poco el perfil al fenómeno al aclarar que la luna “no va a tomar ningún color en particular” y asegurar que “no hay un evento astronómico relevante”. A juzgar por sus dichos, parece que no todo es color de fresa...

“Simplemente es una luna llena en el mes de junio. Nosotros podríamos llamarla la ‘luna amarilla’ porque va a ser la última luna llena de otoño, ya vamos a ingresar a invierno. Seguramente la primera luna llena de primavera llevará algún otro nombre, pero porque es el verano del Hemisferio Norte y, como todo, replica acá”, advirtió.

Al ahondar en detalles técnicos comentó: “Esta situación que se da en el punto más alto o más bajo de la órbita es algo que la luna al igual que la superluna lo hace todos los meses. Pero no siempre coincide con la luna llena, ahí radica quizá la diferencia. Aunque insisto, no son eventos astronómicos de importancia. No genera ni modifica nada respecto a nuestra vida ni al planeta, ni movimientos raros, ni mareas super extraordinarias”, relativizó en relación a su impacto.

image.png ¿Valdrá la pena madrugar por la Luna de Fresa?

“Esto de las lunas de color que siempre tenemos está relacionada con alguna costumbre, leyenda o tradición de cultura indígena o aborígena del Hemisferio Norte, pero que poco tiene que ver con nosotros. Ellos están por entrar al verano, saliendo de la primavera, puede haber alguna planta que florece en esa época y se da ese color. Simplemente es la luna llena que coincide con un punto determinado en la órbita”, amplió el experto.

Luego se remontó a la historia e indicó sobre esta tendencia o moda de bautizar a la luna: “Esto empezó a tomar más relevancia unos años atrás cuando se empezó a hablar de ‘la luna azul’, que fue un error de traducción, pues Blue Moon significa luna traicionera no luna azul y se daba cuando se repetía fase de luna llena dentro del mismo mes, es decir tenemos 2 lunas llenas en el mes -entre una y otra suele haber 29 días-. A partir de allí todos los meses empezaron los medios y en redes con ‘luna roja, luna rosada, luna amarilla’, pero siempre a partir de costumbres o tradiciones del hemisferio norte…”, acotó naturalizando el fenómeno.

“En resumen -sostuvo-, no van a ver luna llena muy diferente al mes pasado, son nombres medios inventados. No es que a determinada hora salís y ves la luna rosada. Cuando sale del horizonte se la ve medio anaranjada, amarillenta, muchas veces la gente se confunde por estos títulos. A veces le ponen nombre de animales también, como luna de lobo”, culminó. ¿Siguiendo la luna..?

De la luna fresa a un nuevo proyecto

Denis aprovechó la ocasión para contar detalles de un nuevo y novedoso proyecto personal. “Lo estamos armando con gente de Miami y de Estados Unidos para replicar lo que se está haciendo en Texas que es el alquiler de lugares para poner telescopios remotos. De cualquier parte del mundo van a poder alquilar un telescopio, su uso por una noche, van a poder manejar los telescopios inteligentes a través de las aplicaciones. Se entra por internet, se conecta a la computadora y de cualquier parte del mundo van a poder manejarlo, sacar fotos de objetos de cielo profundo”, indicó.

“Esto genera la oportunidad de que personas de Europa o de América del Norte puedan tomar imágenes astronómicas pero de objetos que se ven solo desde el Hemisferio Sur y en cielos bastantes limpios y de poca contaminación lumínica como el que tenemos nosotros”, explicó.

“Lo estamos desarrollando, va a ser puesto en marcha en breve. Se trata, pasando en limpio, del alquiler de telescopios inteligentes para tomar fotos del cielo del hemisferio sur que van a poder ser manejados vía remoto desde cualquier parte del mundo vía internet y a través de una computadora que va a estar en nuestro país. Ya tenemos todas las pruebas hechas. ¿Costos? Entre 30 y 50 dólares”, finalizó.