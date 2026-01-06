La tormenta del lunes dejó barrios sin luz en Cipolletti

Desde Edersa explicaron que cayó un árbol sobre el tendido eléctrico. Trabajan para reestablecer el servicio.

La intensa tormenta que se descargó sobre la zona en horas de la noche del lunes provocó roturas importantes en instalaciones eléctricas de media tensión, en Cipolletti y la localidad de Valle Azul. En Cipolletti algunos barrios amanecieron sin luz este martes.

Los equipos operativos de Edersa trabajaron hasta altas horas de la madrugada y ya se encuentran en la calle atendiendo todo tipo de contingencias.

En Cipolletti, un árbol de enormes dimensiones se derrumbó y generó roturas importantes en la zona este de la ciudad. Por ese motivo, los barrios “Los Robes I”, “Los Robles II”, San Jacobo, Jardines del Valle, Chacras del Este y zona aledaña se encuentran sin servicio. Allí se encuentran dos cuadrillas trabajando en las reparaciones para recuperar el servicio.

En Valle Azul, por su parte, la guardia operativa de la sucursal Villa Regina trabaja en el lugar desde hace horas. Allí la caída de álamos sobre las redes eléctricas y las descargas atmosféricas de anoche, ocasionaron contingencias que dejaron sin suministro el sector.

La tormenta en el Alto Valle

El avance del frente de inestabilidad se produjo tras temperaturas superiores a los 34°C, condición que favoreció el desarrollo de tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían haber alcanzado los 59 km/h, reduciendo la visibilidad y complicando la circulación en rutas del Alto Valle. Comenzó alrededor de las 20 del lunes.

Los primeros registros del temporal quedaron reflejados en videos captados en Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca, donde se observó un cambio brusco de las condiciones meteorológicas, con chaparrones intensos y ráfagas repentinas.

Con el correr de las horas, vecinos alertaron por caída de granizo en Stefenelli y en la zona sur de la Ruta Nacional 22, fenómeno que fue breve, pero intenso y generó preocupación entre automovilistas.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de precaución, como evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, asegurar objetos sueltos y circular con extrema precaución. Según el pronóstico oficial, la inestabilidad podría continuar durante la madrugada del martes, aunque se espera una mejora gradual hacia el día, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían volver a acercarse a los 35°C.