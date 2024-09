La justicia ordenó a Salud entregar con urgencia una prótesis a un paciente amputado

Una jueza de Cipolletti resolvió en favor de un hombre que sufrió la amputación de una pierna y se encontraba a la espera de una prótesis ortopédica desde hace meses. El fallo ordenó al Ministerio de Salud provincial y al Hospital de Cipolletti actuar de inmediato para entregar la prótesis y los elementos necesarios, ante la situación desesperante del paciente, quien no tiene los recursos económicos para adquirirlos por su cuenta.

La historia comenzó en febrero de este año, cuando un incidente vial dejó al hombre con una lesión que derivó en la amputación de su pierna derecha . Tras la intervención, un médico especialista recomendó una órtesis protésica, junto con asistencia técnica y recambios. Sin embargo, a pesar de haber presentado el pedido formalmente ante el Hospital de Cipolletti y el Ministerio de Salud, y de haber solicitado la intermediación de la Defensoría del Pueblo, no logró una respuesta efectiva.

El Ministerio de Salud argumentó que la solicitud estaba en trámite bajo el expediente administrativo N° 184150-S-2024, y que se habían llevado a cabo varios llamados a licitación para la adquisición de la prótesis. Hasta el momento, todos los llamados a contratación habían resultado desiertos o con condiciones inaceptables por parte de los proveedores.

La última oferta, según informaron las autoridades sanitarias, quedó condicionada, lo que generó aún más retrasos en un proceso que ya se alargaba peligrosamente.

Luz verde al recurso de amparo

Ante la situación, la jueza de Familia Marissa Palacios intervino en el caso y decidió hacer lugar al recurso de amparo presentado por el afectado, quien presentó toda la documentación de los profesionales que le brindaron la atención médica para argumentar el requerimiento y la urgencia de su situación.

El Poder Judicial determinó que la demora prolongada y el intrincado proceso administrativo representaban una amenaza grave al derecho a la salud del hombre, un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución Provincial como por la Nacional.

"La salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana", recordó la jueza en su fallo, citando el artículo 59 de la Constitución de Río Negro.

El fallo de la jueza Palacios no solo ordenó al Ministerio de Salud de Río Negro a entregar la prótesis en un plazo no mayor a diez días, sino que también advirtió que, de no cumplirse la orden, se podrían aplicar sanciones penales y multas a favor del paciente.

justicia cipolletti.jpg Crecen los amparos por salud en la Justicia.

Aunque desde el Ministerio de Salud sostuvieron que están sujetos a normativas que los obligan a seguir ciertos procedimientos, el Poder Judicial fue contundente al señalar que esas trabas burocráticas no pueden ir en detrimento del bienestar de los ciudadanos. "El bien jurídico tutelado no admite demoras", sentenció la jueza.

La resolución ya fue notificada al Ministerio de Salud, al gobernador de Río Negro y al Fiscal de Estado, quienes ahora deberán asegurar el cumplimiento de la orden judicial.