La Feria de la Economía Social vuelve a la plaza San Martín

El Municipio anunció una nueva fecha al aire libre de la feria de emprendedores de Cipolletti. Habrá espectáculos en vivo.

Este domingo 10 de agosto en plaza San Martín, de 15 a 20, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de la Economía Social con más de 80 emprendedores, carros gastronómicos, espectáculos en vivo y muchas propuestas más en el marco del mes de las Infancias.

El área de Economía Social invita a todos los vecinos a participar y sumarse a una jornada al aire libre, para disfrutar de emprendedores, artesanos, pelotero gigante, shows, sorteos en vivo, cabina fotográfica y 360°.

Los shows en vivo estarán a cargo de la cantante Stefanía Arías, y el grupo de danza Amistad Cipoleña. Además habrá un taller de canto a cargo de Arias con los alumnos del taller de canto del Centro Cultural General San Martín.

Se podrá disfrutar, como en cada edición, de stands con productos de marroquinería, bijouterie, artesanías en madera y cuero, alimentos, tejidos, aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones, indumentaria, stickers, entre otros.

