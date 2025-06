La drástica decisión que tomó la empresa contra el colectivero que se bajó para golpear a un taxista

Tal como informó LMCipolletti en su momento, el conflicto se desató cuando un taxista intentó alcanzar al colectivo con un pasajero mayor a bordo . Al no llegar a la parada a tiempo, siguió a la unidad por algunas cuadras realizando maniobras que fueron calificadas como riesgosas. Cuando el colectivo finalmente se detuvo, el chofer descendió y golpeó al conductor del taxi.

taxi allen parada koko.png

La decisión de la empresa Koko contra el colectivero

Si bien el taxista optó por no realizar la denuncia para evitar una escalada del conflicto, el episodio no pasó inadvertido para la empresa, que decidió desvincular, con justa causa, al chofer apenas tomó conocimiento de lo ocurrido, que a pesar de que no hubo acciones judiciales, tomó trascendencia pública.

Según pudo saber este medio, el trabajador ya tenía antecedentes por conductas violentas en el ejercicio de sus funciones. Fuentes consultadas confirmaron que había protagonizado otros episodios similares en localidades como General Roca y Neuquén, que formaban parte de su recorrido habitual en el servicio interurbano de la empresa. Incluso se mencionó un caso en el que, tras chocar a un vehículo particular, también se trenzó en una pelea.

Sin dudas, la decisión de la empresa busca cerrar un capítulo que generó preocupación entre los usuarios del servicio, quienes presenciaron con asombro la agresión en plena vía pública.