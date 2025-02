Hoy Otoño Uriarte estaría cumpliendo años: 18 años sin celebraciones

Hoy, 24 de febrero, Otoño Uriarte debería estar celebrando sus 35 años. Sin embargo, 18 años después de su secuestro y femicidio . Este cumpleaños, como los anteriores, está marcado por la lucha de su familia, que no ha cesado de buscar verdad. El caso de Otoño pasó por una interminable espera: 18 años que parecen más que su corta vida de 16 años, y que finalmente pudieron dar paso al juicio donde no se buscó justicia, sino saber la verdad, la verdad que Otoño se merece.

Como la canción “Como la cigarra” de María Elena Walsh, que dice: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mato tan mal y seguí cantando…”

Roberto Uriarte, su padre

“Hoy nacía Otoño... inexplicable emoción, estar tomados de la mano con Nany y ver aparecer su cabecita, en la mágica expresión de la vida, años de viajes y disfrutes por las rutas patagónicas, ferias y exposiciones, la libertad que nos permitió siempre permanecer juntos, una profunda necesidad de seguir buscando, ahora de a tres, el lugar que apaciguara la rebeldía que nos provocaba tanta frivolidad capitalista, tanto desamor, tanto efímero futuro dentro de este sistema siniestro que no comprende de amores y promueve desigualdad y competencia, indiferencia y muerte.

Fuimos tan libres que mamá y papá eligieron seguir caminos separados y acontecieron otros encuentros, otras hijas, otros hijos... y el amor intacto, lejos de la obsesión de pertenencia, Otoño es luz entre nosotros, aun en su ausencia.

otoño uriarte mamá.jpg

Nutridos de esa conexión con la naturaleza, quisimos seguir creciendo, lo hicimos, cada uno de nosotros, conscientes de una realidad dogmática, inquisidora, prejuiciosa y sometedora a las voluntades del poder económico, conscientes también de la existencia de una realidad distinta que se construye día a día desde el amor, donde prima el entendimiento y no la violencia, menos aún la represión. Es así que toda expresión que me llega de quienes la conocieron, son tan gratificantes, que su ser de luz sigue acompañando la vida, la que tanto disfrutó mientras proyectaba sus sueños. Otoño vive en nuestra resistencia, como versa en las pancartas... nada ni nadie puede obligarte a abandonar tus sueños... solo la verdad nos hará libres…”

Baldana, su hermana

“Hermana, hoy sería tu cumpleaños número 35 y de alguna manera me siento contenta, por primera vez escribo con esta sensación, porque siento que voy a dejar de contar cómo los años pasan. Después de tanto, después de todo.

Fueron más de 18 años buscando respuestas y por fin nos vieron. ¡Después de tanto ruido, de tantos gritos, tanta desesperación, nos vieron!...

Valió la pena, me repito, un poco desconcertada, acostumbrada al cachetazo. Esta vez sí, fue, es, va a ser. Después de más de 18 años de pelearla, después de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance, después de dejarnos el alma y la piel, logramos que los culpables paguen una condena por matarte. Hoy ganamos una pelea de la cual vos fuiste bandera, y me siento orgullosa. Nos abrazo y felicito por no rendirnos cuando pensamos que era imposible, cuando tuvimos miedo, cuando la tristeza nos anclaba al piso y cuando nos sentíamos solos/as.

otoño uriarte papá mamá.jpg

Pero aún más importante, nos abrazo por siempre luchar desde el amor y por la verdad. Gracias a eso no hubo palos en la rueda que nos pudieran frenar, siempre supimos nuestro camino y nunca pudieron pararnos.

Gracias a todos los que hicieron propia esta lucha, que siempre estuvo acompañada de amigos/as, música, abrazos y mucha charla.

Por el espacio, la contención y el amor de cada uno, en especial el de los míos, que fueron pilares increíbles que hicieron posible que me levantara más veces de las que pensé poder.

Hermana, qué increíble fueron todos estos años, me costó pero hace tiempo entendí que vos no estás en nada de esto, que vos solo moriste una vez, y no cada vez que lo pensaba. Y que tu ser voló ya hace mucho tiempo, por suerte.

Me queda en el alma la huella de tu ser, tu risa, tu mirada, tus abrazos. Nos recuerdo chiquitas corriendo por el bosque, jugando en el río, bailando en la murga de la feria, comiendo sándwiches de milanesa y siendo muy felices. Gracias por exprimir el tiempo que compartimos juntas, por curarme las heridas y por haberme enseñado tanto.

Entendí que vivís para siempre en mi corazón y que tu amor, aún en tu ausencia, es un motor.

Espero cruzarme con vos en todas las vidas que me queden y prometo amarte cada vez...”

Silvia Uriarte, su tía

“Otro cumpleaños que no festejaremos pero que cada año está presente. Oto… doy gracias de haber estado compartiendo el camino con un ser como vos, desde que eras una bebita con el sueño cambiado, que mantenías a tus papás despiertos toda la noche, hasta verte crecer con seguridad y transparencia, inteligente y decidida, luchadora y persistente, una hermosa adolescente con tu particular nombre.

Otoño... tus ojos inmensamente celestes, claros, transparentes, tu voz tan imponente que aún retumba en casa, tus estrepitosas e ilimitadas risas, tu porte tan fuerte, tus sencillas ocurrencias que a todos nos roban una risa aún, tus gestos tan expresivos, tu interés por los animales y personas que encontraste en el camino, tus enojos y cuestionamientos tan seguros, todo ello, son el presente que siempre viviremos y extrañaremos en cada momento recordado.

Otoño, desde el día que dejamos de verte y empezamos a sentir que te arrebataban la vida, que te alejaron de nuestro día, los sentimientos de oscuro vacío, de infinita ausencia y la impotencia desmedida nos invaden todos los días… de todos los días.

otoño uriarte (1).jpg

Viniste a acompañarnos muy pocos años, de igual manera todos los que hemos tenido la bendición de conocerte tenemos un sentimiento completo de amor, alegría, lucha, vida y momentos compartidos.

Aunque físicamente te llevaron lejos de nosotros, siempre nos acompañas a la distancia con tu sonrisa chispeante, sincera y ese espíritu tan libre siempre presente en cada momento familiar compartido.

Oto… Tu familia: papás, hermanos, tíos, primos, amigos y allegados tenemos un inmenso refugio en tu recuerdo y una lucha constante por la verdad completa.

Particularmente siento que en alguna parte de este camino la justicia se hará presente y todos pagarán con mucho dolor el daño que nos hicieron.

Otoño presente, ahora y siempre, cierra su tía, que presencio todas las audiencias firme, acompañando a su hermano, atenta a todo, entre abrazos y sostén sostenido.

Rosa Castro, militante por el derecho de los niños

“Cada 18 de marzo y 2 de diciembre, días más, días menos, hay una torta de cumpleaños en la mesa. Es el cumpleaños de mis hijas. Yo puedo celebrar el tener a mis hijas conmigo, las vi nacer, crecer, reír, llorar, enamorarse, ser madres, vivir.

Roberto Uriarte no puede hacer nada de eso, a La Oto le robaron la vida, los sueños, el futuro, la única sonrisa que su padre puede ver hoy está plasmada en un tiempo que se detuvo hace 18 años. No hubo más tortas, ni regalos, ni celebración y jamás los habrá.

Cada año en su cumpleaños sólo hay resistencia y reclamo por una justicia que tampoco llega, una justicia teñida de complicidad, desidia y abandono, como siempre ha sido con nuestras muertas.”

Hoy no habrá como hace 18 años, una torta, una joda entre amigas con la Oto seguro riéndose a carcajadas, como todos la describen, 35 años, donde una se la puede imaginar si sería escritora, ya que tenía una veta artística muy marcada, como me comentó su tía que seguro heredaba eso de sus padres artesanos, vaya a saber si tendría hijos, hijas, cuántas veces se enamoraría, si viviría en las montañas, en el mar, en el valle, amaba la naturaleza como ninguna.

Pero en estos 35 años hay honor en su vida, Otoño no es las dilaciones de la justicia, no es una y otra vez como se repetía en audiencias que hacía o no hacía. Otoño es luz y libertad como describe su padre, es resistencia como su hermana marcó en letras, es amor de una tía, es y será bandera de una militante por los derechos de los niños y niñas.