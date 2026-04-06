Gran noticia para 40 familias de un barrio cipoleño

Las familias del barrio Virgen del Valle quedaron más cerca de poder gestionar los servicios que aún no tienen. El sector tiene casi 30 años de historia.

El Municipio entregó certificados de residencia a más de la mitad de las familias del barrio Virgen del Valle.

El barrio Virgen del Valle nació hace casi 30 años, pero sus habitantes aún peleaban por la titularidad de las tierras para poder mejorar sus condiciones de vida. Una larga lucha de las familias tuvo un primer resultado positivo con la entrega de "constancia de residencia" por parte del Municipio .

La historia de Virgen del Valle comenzó antes del año 2000 y está repleta de sinsabores y sacrificios. Todo arrancó a mediados de los 90, cuando se agruparon en una cooperativa de viviendas que ponía en marcha el sueño de alcanzar el hogar propio como hicieron miles de cipoleños desde finales de los 90 y la primera década de los 2000.

El proyecto original consistía en formar un barrio en una chacra contigua a lo que es hoy el barrio CGT , al este de la Circunvalación Perón, donde construirían 160 casas . Sin embargo, a mitad de camino y con mucho dinero invertido por parte de las familias, uno de los responsables del emprendimiento vendió el predio y todo quedó en una nebulosa.

Las familias habían instalado los servicios de energía eléctrica, agua, cloacas e hicieron el pavimento en una calle, pero con el paso del tiempo sin resolver el conflicto y ante el temor de que les usurparan los lotes, la mayoría de los compradores resolvió ocupar los terrenos, y comenzaron a construir sus hogares por esfuerzo propio.

Un barrio en busca de servicios

Tras la pandemia de coronavirus, Virgen del Valle fue uno de los barrios de Cipolletti en los que se realizó la regularización del servicio eléctrico, algo que los propietarios consideraron un gran logro. Para avanzar con otros servicios, como el gas, los vecinos necesitaban superar el conflicto por los lotes por lo que venían trabajando con el Municipio.

Más de 40 familias del barrio Virgen del Valle recibieron durante el fin de semana la constancia de residencia, la cual les permitirá gestionar servicios esenciales como agua y cloacas, de manera legítima. Es "un gran avance para los vecinos que fueron estafados y un importante paso para la futura regularización dominial del barrio", se afirmó desde el Municipio.

El intendente Rodrigo Buteler formalizó la entrega junto al secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, un trabajo llevado a cabo en conjunto entre el Municipio, la comisión del barrio y ARSA.

barrio Virgen del Valle El barrio Virgen del Valle lucha para resolver el conflicto de un loteo trunco. Anahi Cárdena

Actualmente el barrio está compuesto por 71 parcelas por lo que se continuará trabajando en las constancias de residencia, una vez que las familias hayan reunido todos los requisitos necesarios, se aclaró desde el Municipio.

A través de la dirección de Hábitat se informó que la constancia de residencia les permite gestionar formalmente servicios esenciales, oficializar el domicilio y facilitar diferentes tipos de trámites ante organismos públicos.

El Municipio avanzó en la entrega de constancias reconociendo que las familias que ingresaron al predio para construir sus casas no cometieron una usurpación, sino que estaban en medio de un conflicto en el que eran víctimas. La tierra pertenece legalmente a Cooperativa Amigal, con la cual "se está resolviendo la situación dominial", informó el Municipio.