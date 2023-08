Gabriel Grisanti: "Hay una equívoca evaluación de la Aduana"

Sobre esta acusación el ejecutivo detalló que “hemos presentado el correspondiente descargo señalando que hay una equívoca evaluación de la Aduana sobre esta situación. La venta a intermediarios es absolutamente normal y legal, a tal punto que las principales cadenas de supermercados del país los utilizan, y en muchos casos hacen sus compras a través de ellos”.

En relación a la venta de fruta que se vende a Uruguay y luego esa misma caja termina en Brasil, Grisanti aclaró que “el hecho de que estemos vendiendo a gente de Uruguay que nos pagan en mejores condiciones y plazos, con los cuales no tenemos reclamos ni diferencias, no tiene nada que ver con lo que la Aduana de alguna manera nos está inculpando. Todos sabemos la crítica situación que viene atravesando la actividad, y más los que manejamos empresas sabemos lo que significa el costo del dinero, de contar con estos fondos antes, y el hecho de acelerar una venta con cobranzas más cortas que, por supuesto, tiene un valor diferencial respecto de una venta tradicional, que están en los tiempos habituales de cobranza que van de los 120 a 160 días”.

En cada momento de la conversación, Grisanti remarcó que todas las ventas de fruta de su empresa, inclusive las que se enviaron a Uruguay, cotizan por encima de los valores de referencia que impone el organismo nacional.

“Lamentamos mucho esta situación y apreciación de la Aduana que no solo está afectando a nuestra empresa sino a varias firmas de la región con esta misma interpretación. Tal cual como menciona la Aduana en su denuncia, henos actuado con total transparencia colaborando con los requerimientos y papeles que solicitaron, inclusive señalando quienes eran los intermediarios de nuestras operaciones y también quienes eran sus clientes”, detalló el ejecutivo en otra parte del dialogo con +P. Sobre el final de sus conceptos, Gabriel Grisanti destacó: “Aprovecho la oportunidad que me da para este derecho a réplica, para solicitarle a la Aduana que los trabajos que están haciendo también estén orientados hacia mercados donde no se cumplen los valores referenciales impuestos, como es el caso de Paraguay, donde se observan enormes desvíos de precios. Sería importante el trabajo en estos destinos aunque, seguramente, las noticias no serían de semejante impacto mediático”.