Fin de semana largo por el Día de la Bandera: cómo funcionarán los servicios en la ciudad

Los servicios funcionarán y los que no en Cipolletti.

De esta forma, se garantiza la continuidad del servicio de limpieza urbana, fundamental para mantener la higiene y el orden en los barrios durante el receso prolongado.

En cuanto al cementerio local, se informó que permanecerá abierto el viernes 20 de junio en su horario habitual, de 9 a 17, para permitir que los vecinos puedan visitar a sus seres queridos. Como siempre, ante cualquier inconveniente o situación de urgencia, estará disponible la Central de Emergencias al número 109, que funciona las 24 horas.

ciclovia alem.jpg Estefania Petrella.

Otros servicios a tener en cuenta

También se confirmó que no se cobrará estacionamiento medido durante el viernes 20, sumándose a la medida que ya se aplicó durante el pasado feriado del 16 de junio. Esto significa que quienes deban circular o estacionar en zonas del centro o áreas tarifadas podrán hacerlo sin abonar tarifa ese día.

Por otra parte, los bancos no prestarán atención al público, lo que reduce la cantidad de días hábiles en la semana. Las entidades financieras permanecerán cerradas, garantizando el funcionamiento a través de los cajeros automáticos y los medios digitales como homebanking.

En cuanto al transporte público de pasajeros, se verán reducidos en sus frecuencias y horarios siguiendo cronogramas de feriados y fin de semana.

Los feriados que quedan en 2025

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

feriados 20 junio feern.jpg

La diferencia entre un feriado y un día no laborable

Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio estipulados por la ley argentina. Están definidos en la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo y la ley 27.399 de “Establecimiento de feriados y fines de semanas largos”. Durante estos días, se aplican las normas legales sobre descanso dominical. Si un empleado trabaja durante un feriado nacional, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

En cambio, los días no laborables otorgan al empleador la decisión de si se trabaja o no. Según la Ley de Contrato de Trabajo, estos días son optativos para el empleador. Si elige operar en un día no laborable, el empleado percibirá su salario normal, sin el adicional que corresponde a los feriados.