Fin de semana imperdible en Cipolletti: la agenda completa de todas las actividades

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, la ciudad ofrecerá una agenda completa con literatura, música, humor y gastronomía para disfrutar en familia.

Un nuevo fin de semana cargado de actividades para toda la familia en Cipolletti.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana a pura agenda cultural y recreativa. Desde este viernes 14 y hasta el domingo 16 de noviembre, la ciudad será escenario de decenas de actividades que combinan literatura, gastronomía, música, cosplay, teatro, humor y propuestas solidarias. El dato clave: la Feria del Libro “Portales del Tiempo” continúa con entrada libre y gratuita en el Complejo Cultural Cipolletti, consolidándose como el evento central de la temporada.

A la agenda literaria se suma la esperada Feria Gastronómica Semilla , recitales, muestras de arte, funciones teatrales, y eventos destacados como Animacom, el festival multitemático de cultura pop que regresa por 12° año. También habrá shows nacionales de humor y un concierto de música académica el domingo.

En la globa externa del patio del Complejo Cultural Cipolletti se inaugura este viernes la Feria Semilla, que formará parte de la Feria del Libro con entrada libre y gratuita. El espacio reunirá a 30 productores regionales y 20 foodtrucks , con cocina de fuegos, opciones veggie, sin TACC, tragos artesanales y jugos naturales.

Horarios: viernes de 18 a 00; sábado y domingo: 12 a 00

La propuesta estará atravesada por la experiencia "Lecturas y Sabo-res", una fusión entre literatura y cocina patagónica. Habrá clases magistrales de chefs de renombre, invitados especiales y acciones de coctelería promovidas por Punto Río Negro Provincia, difundiendo los productos identitarios del territorio.

Grilla de clases magistrales de cocina – Destacados

Sábado 15/11

18:00 — Marce Maidana / Almendra Guillier

19:00 — Iwao Komiyama / Ezequiel González

Domingo 16/11

13:00 — Punto Río Negro: Emma Leiva & Hernán DG

16:00 — Escuela de Cocineros Patagónicos

18:00 — Cinthia Zetone & Gabriela Martínez

19:00 — Brenda Ottonelli & Cintia Luján

20:00 — Mauricio Couly & Ezequiel González

Gaby Martínez, referente de Feria Semilla, definió la propuesta como “una experiencia donde los sabores cuentan historias y las palabras se saborean, celebrando lo que nos une: el placer de compartir”.

Animacom El Animacom celebra 12 años una vez más en Cipolletti. Archivo

Sábado y domingo: vuelve Animacom, la gran cita geek del Valle

El Complejo Deportivo Municipal (Ex-Corpofrut – Saavedra 260) recibirá este sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 15 a 21 la 12° edición de Animacom, con concursos de cosplay, torneos gamer, talleres, shows musicales y stands temáticos.

Este año se recolectarán alimentos no perecederos, abrigo y juguetes, y parte de la recaudación será destinada a comprar insumos deportivos para el establecimiento sede.

Entre los invitados especiales se destacan: Rodrigo Remon, actor y cosplayer, interpretando a Chewbacca; QPA, show musical retro con caracterización: Fede Piñeiro y Doc Brown, entretenimiento geek. Habrá concursos por más de $1.000.000 en premios. Entradas: $3.000.

stand up Dos propuestas de stand up este sábado. Ilustración

Humor y teatro para el sábado: dos propuestas fuertes

Pablo Molinari – “Demasiado”: Sábado, 21 hs – La Caja Mágica Teatro Observaciones cotidianas, sobrepensar y humor quirúrgico. Entradas: $27.000.

Felipe Avello – “Internacional”: Sábado, 20 y 22.30 hs – Centro Social y Cultural Israelita (Hipólito Yrigoyen 162). Show del reconocido comediante chileno con monólogos absurdos. Entradas: $30.000.

Domingo musical

Domingo, 20 hs en La Caja Mágica Teatro La Fundación Cultural del Sur presenta a la Orquesta de Cámara Juvenil de Cipolletti con un repertorio que mezcla clásico, popular y rock nacional. Un concierto pensado para acercar la música académica a toda la comunidad.

ECP FERIA DEL LIBRO (31) La Feria del Libro continúa en el CCC con entrada libre y gratuita. Estefania Petrella

Feria del Libro Grilla del fin de semana

VIERNES 14

17 a 20 — Centro de Artes Visuales (espacio “Piazzolla”)

18:00 — Presentaciones de libros, intervenciones artísticas, cine INCAA y coro IUPA

19:30 — “Las Cuchicheras – Mercado de besos”

20:30 — Escuela Municipal de Música – “Música a través del tiempo”

21:30 — Cine INCAA: El piletero, el metrodelegado y el dadaver

SÁBADO 15

18:00 — Cuenta cuentos (Patricia López)

19:00 — Iwao Komiyama: Clase de cocina en vivo + presentación de libros

19:00 — Intervenciones artísticas Las Maiko

20:00 — Jazz – Escuela Municipal de Música

21:30 — Homenaje a Hayao Miyazaki con orquesta en vivo

DOMINGO 16

16:00 a 19:00 — Centro de Artes Visuales – Globa 1

17:00 — Cuenta cuentos (Patricia López)

18:00 — Cinedebate “Elena Sabe”

19:00 — Presentación de “Xavi descubre la microbiota” + Rock Escuela Municipal de Música

20:30 — Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico – Cierre de la Feria del Libro 2025

Un fin de semana para llenar la agenda

Con propuestas que cruzan generaciones e intereses, Cipolletti vuelve a consolidarse como epicentro cultural del Alto Valle. Desde la literatura hasta la gastronomía, pasando por el cosplay, la música y el teatro, el fin de semana invita a salir, disfrutar y encontrarse en comunidad.

La entrada a la Feria del Libro y a la Feria Semilla es libre y gratuita. Para los espectáculos de teatro y Animacom se recomienda adquirir entradas con anticipación debido a la alta demanda prevista.