Evacuaron por un accidente a la Central Térmica Alto Valle: qué pasó

El operario afectado fue trasladado a un centro de salud para su atención y no se conocen mayores detalles sobre su situación.

Afortunadamente, el accidente en la estación operada por Aconcagua Energía fue controlado rápidamente y no se registraron mayores inconvenientes en el suministro eléctrico de la región.

Las operaciones en la central se reanudaron una vez garantizada la seguridad de todo el personal.

Qué pasó con el servicio

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) comparte parte del predio que está ubicado entre Lázaro Martín, la Avenida Mosconi y el río Neuquén, a escasos metros de los puentes carreteros que unen Cipolletti y la capital neuquina.

“Nosotros no tenemos información porque lo único que hacemos es compartir las instalaciones, no tenemos detalles de qué es lo que ocurrió, pero el evento no fue sobre sobre el predio que tiene el EPEN”, señaló Mario Moya, presidente del directorio del EPEN, a LMNeuquén.

El ingeniero Moya indicó que, como consecuencia del evento, no afectó las instalaciones de ese organismo provincial, aunque tampoco contaba sobre mayores detalles ni dl origen ni tampoco del estado de salud del herido. A ellos les saltó la alarma, fueron al punto de reunión y evacuación.

“No tuvimos ningún daño, ni sobre la instalación ni sobre el personal, ni sobre el servicio. Es decir, no se afectó al servicio asociado, la prestación del servicio hoy en la estación transformadora. La prestación del servicio siguió estando en condiciones normales”, resumió Moya.

