Escándalo en el concurso docente de la UNRN: denuncian irregularidades y "amiguismos" en la selección

Acusan falta de transparencia en la selección de los profesores para la cátedra Psiquiatría y Psicología Forense en Cipolletti. Polémica por la selección del cuarto postulante como docente adjudicado.

Un ex docente de la institución y aspirante al concurso denunció inconsistencias en la selección para el cargo. Foto: Archivo.

El concurso docente para la cátedra Psiquiatría y Psicología Forense de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro quedó en el centro de cuestionamientos ante la denuncia por irregularidades , “amiguismos” con la docente adjudicada y falta de transparencia durante el proceso de selección.

El concurso docente de la Casa de Altos Estudios seleccionó a una psicóloga como la nueva profesora de la materia y eligió como ayudante de cátedra, al postulante que quedó en el cuarto lugar en orden de mérito. Un ex docente de la institución y aspirante al concurso, impugnó la decisión del jurado y señaló que la elección del cuarto postulante se debe a una acción de castigo por parte de las autoridades de la Universidad.

Víctor Peláez , un docente con 14 años de trayectoria en la Universidad Nacional de Río Negro denunció graves irregularidades en el concurso docente, que derivaron en la adjudicación del cargo a una candidata con vínculos de amistad directos con los integrantes del jurado . Esta situación, precipitó su reciente renuncia a la institución.

El docente denunciante se desempeñaba como profesor de las cátedras Medicina Legal en el primer cuatrimestre y Drogadicción y Toxicología en el segundo cuatrimestre de la carrera Criminología y Ciencias Forenses. El profesional participó del concurso docente con el objetivo de dictar contenidos más relacionados a su formación.

Los detalles del escandaloso concurso

El concurso fue anunciado en noviembre de 2025 tras la renuncia de los dos profesores de la materia. Peláez se inscribió en el concurso, presentó sus antecedentes profesionales y laborales en el área y tras atravesar las etapas de evaluación, quedó en tercer lugar en el orden de mérito.

Los cuestionamientos surgieron a partir de la selección de la profesional Violeta Bohoslavsky como docente adjudicada, psicóloga de profesión y actual profesora de la cátedra Psicología del Niño en la Universidad Nacional del Comahue.

Sin embargo, la formación de Peláez es notoriamente más amplia y ligada a los contenidos dictados en la cátedra, ya que el docente es médico psiquiatra con una maestría en Psicología Forense y otra en Neurocriminología.

“Yo soy médico, tengo cuatro especialidades que son clínica médica, terapia intensiva, medicina forense y psiquiatría. Tengo cuatro maestrías, una de ellas en psicología forense y otra en neurocriminología. Además tengo un doctorado en medicina por la UBA”, explicó Peláez a LM Cipolletti.

Impugnaciones tras la definición de la docente

El jurado definió a la candidata Bohoslavsky como la docente adjudicada para la nueva materia. El denunciante junto a otra candidata que resultó segunda en orden de método, presentaron impugnaciones formales al detectar inconsistencias en los criterios de evaluación y de antecedentes.

En ese sentido, el docente argumentó que Laura Iturbide, Presidenta del jurado del concurso y actual directora de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses mantiene una relación de amistad con la postulante seleccionada. Además, Peláez explicó que ambas mujeres conducen un programa de radio local, lo que refleja un vínculo directo entre las profesionales.

Peláez detalló que la docente seleccionada y Ximena Novellino, otra integrante del jurado serían compañeras de la cátedra Psicología del Niño en la Universidad Nacional del Comahue y docentes en la Escuela N°89 de Neuquén capital.

Relaciones que alcanzan la estructura institucional

El entramado de relaciones también alcanzaría la estructura institucional de la Universidad Nacional de Río Negro, ya que el hermano de la docente seleccionada ocupa un cargo jerárquico de gran importancia dentro de la institución. Se trata de Pablo Bohoslavsky, actual secretario académico de la UNRN y hermano de la docente adjudicada.

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Incluso, el vínculo entre la psicóloga seleccionada para la cátedra se extiende hacia otro miembro del jurado, Fernando Casullo, actual docente de la institución. La docente seleccionada es hermana de Ernesto Bohoslavsky, reconocido historiador que escribió libros y papers académicos con Casullo. Para Peláez, este escenario configuró un conflicto de intereses evidente que derivó en esta selección fraudulenta.

“Yo decidí renunciar y dar un paso al costado. Les envié la renuncia por escrito a los alumnos y el detalle de este hecho de tanta gravedad institucional. Acá lo que vale no es el mérito, sino tener relaciones de amistades dentro de la universidad para conseguir el cargo de docente”, concluyó Peláez.