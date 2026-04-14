Cuenta regresiva: tres días de sabores, vino y experiencias llegan a Cipolletti

El Festival Punto Río Negro desembarca con gastronomía en vivo, feria de productores, shows y degustaciones por el Día del Malbec.

El evento se desarrollará del 17 al 19 de abril en el Paseo Ferroviario. Foto: Gentileza.

El Paseo Ferroviario de Cipolletti se prepara para recibir una nueva edición del Festival Punto Río Negro , que se desarrollará del 17 al 19 de abril con una propuesta que combina producción, gastronomía, turismo y entretenimiento .

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer espacios pensados para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Uno de los grandes atractivos será la Feria Punto Río Negro, donde productores y emprendedores ofrecerán alimentos y productos con valor agregado.

También estará el Mercado Punto Río Negro, con frutas, verduras y hongos frescos que reflejan la identidad productiva de la provincia.

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Cocina en vivo y sabores regionales

La Cocina Punto Río Negro será otro de los puntos fuertes, con chefs invitados que realizarán demostraciones en vivo y compartirán recetas con productos típicos del Valle.

Habrá propuestas con:

Peras y manzanas

Sidra

Quesos

Hongos y conservas

Todo en una grilla que se extenderá durante el fin de semana.

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El Malbec, protagonista del arranque

El viernes 17, en el marco del Día del Malbec, el festival tendrá un capítulo especial dedicado al vino.

Participarán referentes como Marcelo Miras, junto a Catriel Rastrilla y Mariana Cerutti, quienes brindarán charlas y degustaciones sobre identidad, territorio y enoturismo.

Música, coctelería y experiencias

El evento también sumará:

Coctelería en vivo con bartenders

Espacios de realidad inmersiva

Actividades para chicos

DJ’s en vivo durante cada jornada

La idea es generar un ambiente dinámico para disfrutar en familia o con amigos.

“Queremos que se valore lo que se produce en Río Negro”

La subsecretaria Bettiana Gabilondo destacó la importancia del evento como motor productivo: “Es una herramienta concreta para acercar la producción a la comunidad y mostrar quiénes están detrás de cada producto”.

Además, remarcó que el objetivo es fortalecer el consumo local y posicionar a la provincia por su calidad y diversidad.

Un evento que crece

El Festival Punto Río Negro ya tuvo una exitosa edición en Las Grutas y ahora busca repetir el impacto en Cipolletti, consolidándose como un espacio que une producción, identidad y desarrollo económico.