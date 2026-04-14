Cipolletti refuerza la asistencia social: firmó acuerdos estratégicos con seis instituciones
El Municipio otorgará aportes y beneficios a entidades locales que trabajan en salud y discapacidad. También ampliarán servicios gratuitos para vecinos.
Con la presencia del intendente Rodrigo Buteler, la Municipalidad de Cipolletti firmó convenios de cooperación con seis reconocidas instituciones locales que se dedican a la salud y la atención de personas con discapacidad.
Los acuerdos incluyen aportes económicos y la eximición de tasas municipales, en reconocimiento al trabajo social que realizan, a cambio de que continúen brindando servicios y programas a la comunidad.
Te puede interesar...
Qué instituciones participan
Las entidades que formaron parte del convenio son:
-
Fundación Sol Patagonia
Fundación Alas del Alma
Fundación Solatium Patagonia
Instituto Ruca Suyai
Asociación ADEI
Asociación APASIDO
Todas ellas cumplen un rol clave en la asistencia y acompañamiento de vecinos en distintas situaciones.
Más atención en salud y prevención
Uno de los puntos centrales del acuerdo con Sol Patagonia es el desarrollo de proyectos de prevención y promoción de la salud, especialmente en barrios populares.
Se prevé la atención en especialidades como:
-
Medicina clínica
Pediatría
Odontología
Fonoaudiología
Prevención de adicciones
Además, impulsarán campañas de alimentación saludable y talleres de expresión para chicos, como teatro, música y juegos.
Discapacidad e inclusión: los ejes principales
El convenio con el Instituto Ruca Suyai apunta a generar charlas abiertas sobre Trastornos del Espectro Autista (TEA) y herramientas de comunicación.
En paralelo, detallaron que Alas del Alma brindará atención gratuita a diez vecinos sin recursos. Los jóvenes asistirán a talleres que se dictarán en el Centro de Día y en el Instituto de Artes y Oficios “Julio Rodolfo Salto”.
Mientras que ADEI cederá sus instalaciones para talleres y actividades, y APASIDO ofrecerá espacios para capacitación laboral inclusiva.
Acompañamiento en situaciones críticas
En el caso de la Fundación Solatium Patagonia, el acuerdo garantiza la atención gratuita de pacientes con enfermedades terminales, reforzando el acompañamiento en momentos complejos.
La implementación estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, encabezada por Diego Cides.
Con estos convenios, el Municipio busca fortalecer la red de contención social y ampliar el acceso a servicios esenciales para los vecinos de la ciudad.
Leé más
Escándalo judicial por la desaparición de armas: Fiscalía de Cipolletti tomó el control del armamento
El indignante hecho que frustra el sueño emprendedor de tres jóvenes hermanos de Cipolletti
¡Atención Cipolletti! Cambia el sentido de circulación de varias calles
Noticias relacionadas
Lo más leído