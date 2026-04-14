El crudo relato del empresario frutícola asaltado: "Me querían cortar los dedos"

El hombre explicó que querían cortarle los dedos para robar sus anillos, en un contexto de extrema violencia. El sorprendente dato que vincula a la víctima con uno de los ladrones.

El empresario fue reducido por un grupo de delincuentes, cuando salió de su vivienda para pagarle a una empleada por un trabajo de limpieza. Foto: Gentileza (AN Allen).

Una pareja protagonizó un violento asalto que sorprendió a un reconocido empresario frutícola de Allen y tras golpearlo salvajemente, se apoderaron de una millonaria suma de dinero , calculada en 90 millones de pesos , entre cheques, dólares y dinero en efectivo. La víctima del robo, Américo Gómez, rompió el silencio y relató cómo fue el brutal episodio.

El asalto tuvo lugar el domingo 5 de abril alrededor de las 22 en la vivienda de la víctima ubicada en calle San Luis 150 , donde funciona un salón de fiestas al frente del inmueble. El hombre relató que vivió un robo sumamente planificado dentro de su propia casa, ya que conocían la disposición del inmueble y las diferentes entradas al lugar.

La empresario frutícola fue abordado por varios delincuentes que lo golpearon salvajemente , lo redujeron y a través de amenazas de muerte, se apoderaron de un millonario botín calculado en 90 millones de pesos .

Una entradera planificada detalladamente

Según su relato, los autores del hecho conocían los movimientos de la vivienda y actuaron con una precisión quirúrgica, primero lograron desactivar el sistema de cámaras de seguridad y “atontaron” a sus perros raza Dogo, animales reconocidos por sus habilidad para ser guardianes nocturnos.

Comisaria 6ta Allen En el marco de la investigación, se llevaron adelante diversos allanamientos en Allen donde descubrieron una billetera robada durante el asalto. Gentileza

A una semana del ataque, Américo todavía con hematomas y golpes en su cuerpo, relató que contrató a una mujer para que realice la limpieza del salón de eventos de su propiedad, en ese contexto, la mujer regresó a la vivienda con la excusa de cobrar por el servicio.

“Salgo con la plata para pagarle y soy sorprendido por otra persona que me pega un culatazo…ahí empezó el calvario”, expresó Gómez a AN Allen.

La mujer simuló un robo cuando abordaron al empresario

En ese momento, la mujer simuló un robo y Gómez fue reducido rápidamente por varios individuos, lo obligaron a tirarse en el suelo boca abajo y fue brutalmente golpeado por los delincuentes. Los agresores recorrieron la vivienda y dieron vuelta todo en búsqueda de objetos de valor.

“Me patearon, me querían asfixiar con almohadones. Decían “matalo, matalo”. Pensé que no la contaba”, indicó Gómez.

Comisaría 33 Allen El empresario descartó cambiar su estilo de vida, mudarse de barrio o ciudad. Policía Río Negro

El empresario sostuvo que no se trató de un grupo de delincuentes aislados, sino que se trató de una banda comando organizada. La víctima explicó que contaban con apoyo externo en la zona exterior de la vivienda y de un vehículo estacionado en inmediaciones al lugar.

“Había un auto afuera. Estaban como en su casa. Quiero que paguen lo que hicieron, pero también quiero recuperar la plata”, agregó la víctima.

Un botín de casi 100 millones de pesos

Los delincuentes se llevaron un millonario botín con aproximadamente 90 millones de pesos destinados al pago de sueldos, 1.500 dólares, 250.000 pesos, un cheque por 3.870.000 pesos y un teléfono celular.

La Justicia de Río Negro actuó rápidamente y avanzó con la imputación de Karen Peralta -la encargada de tareas de limpieza en la vivienda- y su pareja. Ambos fueron acusados de participar en el asalto y la Justicia les dictó cuatro meses de prisión preventiva.

patrullero fernandez oro La empleada de limpieza, conocía los movimientos del empresario y la disposición del inmueble, lo que derivó en su imputación. Archivo

En el marco de la investigación por el robo, se llevaron adelante allanamientos en el sector norte de la ciudad, a través de una orden judicial emitida. En uno de los procedimientos, los efectivos de la Policía de Río Negro secuestraron más de 2,7 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, ropa y diversos artículos recientemente comprados.

La millonaria suma que no aparece

Entre los elementos encontrados se descubrió una billetera de cuero negra, que fue reconocida por Gómez como una de las pertenencias robadas durante el ataque. Se trata de uno de los indicios más comprometedores de la causa, que vincula a la pareja con el millonario asalto.

El empresario destacó que la Brigada de Investigaciones actuó con rapidez para la identificación e imputación de los responsables. Sin embargo, sostuvo que aún falta ubicar el millonario botín.

La violenta entradera no solo fue de impacto económico, Gómez describió al episodio como uno de los momentos más extremos de su vida. “Fue algo que no se lo deseo a nadie. Me querían cortar los dedos para sacarme los anillos”, agregó.

La víctima descartó abandonar la ciudad

A pesar de la violencia extrema que sufrió, Gómez descarta cambiar su estilo de vida o abandonar la ciudad. “No tengo miedo. Tengo una bronca terrible, pero no me voy a ir de Allen ni de mi barrio”.

El caso no solo expone la crudeza del delito, sino también la gravedad de la violencia, el nivel de planificación con el que actuó la banda y la combinación de información previa que dejó al descubierto la intimidad del hogar del empresario frutícola.

“Esto es gravísimo. Como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, concluyó Gómez.