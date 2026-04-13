Entró a robar, causó destrozos y se escondió en un lugar insólito de la casa: cayó en el acto

La descubrieron dentro de una vivienda con todo listo para llevarse. La Policía irrumpió y la encontró oculta en un lugar inesperado.

Este lunes, personal de la Comisaría 24º de Cipolletti informó la intervención tras un alerta por un ingreso sospechoso a una vivienda ubicada sobre calle Jorge Newbery .

Al llegar, los efectivos se encontraron con claros signos de violencia : un vidrio roto y las rejas de una ventana forzadas.

La situación tomó otro giro cuando los policías escucharon movimientos dentro de la casa. Ante esa señal, decidieron forzar la puerta de ingreso para verificar qué ocurría en el interior.

Una vez dentro, los efectivos encontraron a una mujer de 34 años escondida en el baño.

Además, detectaron que ya tenía preparado un televisor envuelto en una frazada, listo para ser retirado del lugar.

Detención en flagrancia

La sospechosa fue aprehendida en el acto, en el marco de una tentativa de robo en flagrancia. El hecho se registró el viernes por la mañana.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 20.53.18_16x9

En el lugar también trabajó personal del gabinete criminalístico, mientras se avanzaba con las primeras diligencias.

Intervención de la Fiscalía

Tras ser identificada, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso su detención y la formulación de cargos.

Posteriormente, la propietaria de la vivienda radicó la denuncia correspondiente.

El caso ahora sigue su curso judicial, mientras se investigan todos los detalles del intento de robo.

Control, sospecha y hallazgo en otro operativo

Un control de rutina terminó con el secuestro de una motocicleta con pedido de robo vigente en Cipolletti.

El procedimiento se realizó el viernes por la noche, cerca de las 21, en la intersección de calles Villa Regina y Río Negro, durante un operativo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Durante la identificación de un joven que circulaba en una Honda Wave 110, los efectivos consultaron el sistema y detectaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo.

image

La solicitud databa del 28 de marzo de 2026, en el marco de una causa por robo, requerida por la Unidad 16º de Ingeniero Huergo y el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti.

La explicación del conductor

El joven, de 18 años, aseguró que había comprado la moto y que presentaría la documentación correspondiente en la comisaría.

Sin embargo, ante la situación, el vehículo fue inmediatamente retenido. La motocicleta fue trasladada a la Comisaría 45º en calidad de secuestro, donde se continuó con las actuaciones judiciales.