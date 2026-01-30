El tiempo: Del calor extremo a las tormentas eléctricas

El pronóstico del tiempo anticipa otra jornada agobiante, pero con nubes y lluvias aisladas durante el día. Por la noche se esperan tormenta intensas.

El pronóstico del tiempo anticipa una mañana y una tarde extremadamente calurosas en Cipolletti , pero inestables. Habrá lluvias aisladas durante el día y se esperan tormentas intensas por la noche. Se anticipa una máxima de 38° en el Alto Valle .

El viento del este, que se registra durante la mañana, irá acercando el frente de tormenta y generando las condiciones de inestabilidad. Habrá algunas lluvias durante el día , pero la tormenta se espera para la noche y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una “alerta amarilla” frente a esa situación.

Este fenómeno vendrá acompañado "por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, informó el SMN. Se estima que la precipitación acumulada oscile entre los 10 y los 20 mm, aunque en algunos sectores puedan ser superados.

Durante la jornada calurosa, se recuerda la necesidad de mantenerse hidratado, especialmente a los menores y a los adultos mayores; y no realizar prácticas deportivas extenuantes en los horarios de mayor impacto de la temperatura.

Para la noche y frente a la probable tormenta que se está esperando, lo más conveniente es contar con baterías recargadas en los equipos, algún sistema extra de iluminación por si corta la energía (faroles, linternas, velas); y almacenar una reserva extra de agua potable.