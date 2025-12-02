El pronóstico para este martes y la semana en Cipolletti
Tras un fin de semana fresco y pasado por agua, la duda es: ¿Vuelven a subir las temperaturas máximas?
Los próximos días, el cielo variable y temperaturas en ascenso en Cipolletti. La provincia tendrá jornadas estables, con nubosidad parcial, viento moderado y temperaturas cálidas en el Alto Valle.
El tiempo se mantendrá estable en todo el territorio, con presencia de nubosidad variable y un leve ascenso de temperaturas. No se prevén precipitaciones significativas, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y los vientos se mantendrán dentro de parámetros moderados, con algunas ráfagas puntuales en la zona cordillerana.
El escenario general muestra una continuidad de condiciones agradables y sin eventos meteorológicos adversos.
En Cipolletti se esperan dos jornadas cálidas y sin lluvias. Para el martes, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 30 °C, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará del noroeste con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h.
El miércoles se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, que será de 28 °C, con una mínima nuevamente de 17 °C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y el viento continuará moderado desde el oeste, aunque con menor presencia de ráfagas respecto a la jornada previa.
