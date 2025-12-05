El Municipio regulizará la electricidad en otro barrio de Cipolletti

El intendente Rorigo Buteler confirmó el inicio de una obra junto a Edersa para beneficiar a más de 300 familias.

Edersa y el Municipio regularizarán la elecricidad en el barrio 2 de Agosto..

El intendente Rodrigo Buteler recorrió el barrio 2 de Agosto junto al equipo técnico y autoridades de Edersa para anunciar la próxima obra de regularización eléctrica que beneficiará a más de 300 familias del sector.

Buteler al respecto resaltó: “Decidimos avanzar junto con el gobierno de la provincia y Edersa con la regularización eléctrica del barrio. En el transcurso de los próximos días se realizará una reunión con los vecinos del barrio para contarles el cronograma de trabajo. Es importante (la obra) porque es seguro para los vecinos regularizar eléctricamente, que cada uno tenga su pilar, su medidor, que cada uno pague su factura. Da un servicio de calidad y evitamos accidentes domésticos. No hay forma de que una ciudad crezca sin infraestructura”.

El proyecto de normalización eléctrica del barrio 2 de Agosto se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a la distribuidora eléctrica Edersa y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

Desde la irrupción del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; y de Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas.

Además, durante los próximos días, más de 90 familias del barrio 10 de Enero de Cipolletti serán beneficiadas con la culminación de una obra de regularización eléctrica, que incluye alumbrado público.