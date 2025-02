El intendente de Allen no quiere pagar la multa millonaria

Marcelo Román aseguró que es una "opereta política" del Tribunal de Cuentas. Asegura que el Tribunal de Cuentas no siguió el procedimiento adecuado para sancionarlo.

El intendente de Allen , Marcelo Román , no quiere pagar la multa millonaria que le impuso el Tribunal de Cuentas por no haber respondido un pedido de informes. El referente de LLA en Río Negro aseguró que los responsables del órgano de control "mienten" y cuestionó el procedimiento.

"Esta multa la impusimos debido a que fuimos a una actuación en la Municipalidad, porque estamos facultados a requerir información de cualquier dependencia, pero lamentablemente no fuimos atendidos", señaló a su vez la vicepresidenta del Tribunal, María Florencia Torres Castaño.

Marcelo Román - presentación Fiesta de la Pera 2025.jpg

La funcionaria advirtió a radio LVO que "fuimos a una actuación en la Municipalidad, porque estamos facultados a requerir información de cualquier dependencia, pero lamentablemente no fuimos atendidos. Quisimos hacer una medida ejemplificadora, porque no se puede violentar la democracia y no respetar a un órgano de contralor".

La sanción económica a Román es de 1,2 millones de pesos y el intendente tiene 30 días para cumplir con la sanción económica. Sin embargo, todo indica que Román seguirá el proceso correspondiente para ser eximido del pago, ya que considera que la multa es improcedente.

Román fue contundente y llevó la polémica al ámbito político. Aseguró que "al Tribunal nunca se le negó información. Quieren que dejemos de atender a los vecinos para atenderlos a ellos. No quieren esperar", dijo. Y lanzó: "Si tuviesen que ir como todos los vecinos a sacar turno al hospital, que depende del gobierno de (Alberto) Weretilneck, al que ellos responden, y esperar 5 o 6 horas no sé qué harían".

La explicación del intendente de Allen

El intendente indicó que llevará el caso a la Justicia. Denunciaría al Tribunal de Cuentas por "abuso de poder". Según su versión, los integrantes del Tribunal se acercaron el 17 de enero de 2025. "Tenemos todo grabado en las cámaras de seguridad, estuvieron media hora en el hall de entrada y se fueron, mientras nosotros estábamos en reunión por la inauguración de la Fiesta de la Pera y con la movilización de la Uocra ya que esa misma mañana se trataban los convenios de la instalación de las empresas en el Parque Industrial, luego de esto serían atendidos, pero aparentemente no pudieron esperar más de 30minutos", señaló Román.

El jefe comunal denunció que el Tribunal de Cuentas está involucrado en "politiquería barata" junto a concejales de la oposición, medios y gremialistas. "Los integrantes del Tribunal están más interesados en perseguirme políticamente que en cumplir con su función", aseguró.

Y cerró afirmando que "estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y no vamos a permitir que las «operetas» de los miembros del Tribunal nos distraigan de nuestro trabajo".