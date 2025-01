Crece la polémica por el camino bloqueado: Fiscalía no pudo acceder y Buteler dijo que no dará un paso atrás

Tras la denuncia municipal por el bloqueo de un camino público, desde la comuna se advirtió que la familia señalada como responsable no accedió a los requerimientos de la Justicia.

La familia identificada como responsable del bloqueo con una tranquera con candados en accesos públicos de isla Jordán no accedió a identificarse ni pudo acreditar la tenencia de la totalidad de las hectáreas que actualmente ocupa en el predio de la Isla Jordán en la audiencia establecida por la fiscalía local, informó el municipio local. Y la polémica crece. El intendente Rodrigo Buteler aseguró que "vamos a ir a fondo con la liberación de cada espacio publico tomado".

En el proceso que lleva adelante la fiscalía de turno donde se interviene ante una denuncia municipal por el bloqueo de un camino publico los operativos para certificar, relevar y tomar mediciones "no pudieron completarse con éxito en su totalidad debido a la negativa de la familia que colocó la tranquera y los candados a acceder por completo al lugar en la recorrida efectuada el día de ayer por autoridades judiciales, municipales y policiales".

En el marco del procedimiento ordenado por la justicia donde inicialmente se pactó una audiencia entre las partes, se indicó que la familia no permitió la identificación ni el paso del personal de fiscalía ni policial para acceder al relevamiento pactado, la situación y el conteo de animales establecido un día antes en dicha audiencia, quedando así en suspenso el procedimiento donde se intentaría lograr una transparencia y confirmación de los dichos de los presuntos propietarios, acerca de la cantidad y legalidad del ganado en su poder.

conflicto isla jordan1.jpg

Durante el operativo que comenzó pasada las 10, tal como se informó, se intentó hacer un relevamiento puntual sobre la cantidad de familias, casas, animales, metros pertenecientes a cada una de ellas y los animales en su poder por familia, siendo denegada la posibilidad de ingresar el lugar y efectuar dicha diligencia. En cambio, los residentes invitaron a recorrer la costa del río, pero no ingresar a sus predios y recorrer la calle pública que se mantiene bloqueada.

Denuncias por quema, deforestación y animales sin control

En los últimos años fueron varias las denuncias contra la familia "que progresivamente fue tomando mas espacio y talando arboles para la venta ilegal de leña junto con la quema de arboles para limpiar terrenos que fueron acaparando con el paso de los años", se indicó desde el municipio.

Otras denuncias señalan que los animales deambulan sin control pastando en patios de vecinos linderos y comiendo en los cestos de basura defecando en lugares públicos, parrillas o el agua misma de las costas del rio.

Según se recordó, en medio de la polémica, ya en la gestión del intendente Claudio Di Tella en el año 2021 personal municipal habría sido agredido por los mismos integrantes de la familia denunciada ante la intención de poder avanzar con un relevamiento del lugar ante otra denuncia por el mismo caso de bloqueo de caminos públicos.

Buteler avanzará con el pedido de liberación de caminos públicos

El intendente Rodrigo Buteler ratificó la decisión de ordenar y no permitir que ninguna persona siga tomando "un solo metro más sobre espacios que no le corresponden y no tienen pertenencia legitima".

rodrigo buteler.jpg

“Vamos a ir a fondo con la liberación de cada espacio publico tomado indiscriminadamente por personas que intenten favorecerse de manera ilegal y violenta. Como venimos haciendo con las tomas, los aguantaderos y lugares ocupados de manera ilegitima vamos a continuar con nuestra política de ordenamiento de la ciudad en todo el ejido urbano, no esta bien que haya familias que están hace años pagando peso por peso su terreno o lotes adquiridos de manera transparente con mucho esfuerzo y esta gente haga lo que quiera y siga ampliando su espacio gratuitamente y encima cerrando caminos públicos que pertenecen a toda la comunidad, no lo vamos a permitir”, sostuvo el intendente cipoleño.