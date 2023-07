Corte de ruta camino a Vaca Muerta: cuál es la zona afectada

Sostuvo que, en el mismo día del inicio de clases, tras el receso, se quedaron sin transporte escolar. La situación afecta tanto a los alumnos del nivel primario como secundario.

Olmedo indicó que los transportistas reclaman una nueva modalidad de contratación dado que prestaron el servicio en la primera parte del ciclo escolar, pero no tuvieron los pagos correspondientes.

“Desde abril de este año, el servicio corre por cuenta de la Provincia (Río Negro). Anteriormente se hacía cargo la municipalidad de Campo Grande. Se realizaba un servicio con normalidad, se contrató gente local que conocía los caminos y las paradas de los chicos. Pero desde que pasó este servicio a la provincia, se generaron estos problemas”, aseguró el papá, quien aclaró que, si bien la Provincia contrató a los mismos prestadores, el problema que se desató fue por la falta de pago.

“Se debe desde el inicio del ciclo lectivo a la fecha. Son varios transportistas, cada uno arregló por cuenta propia en la última reunión del sábado. Le debían todo, algunos arreglaron el 80%, otros por el 75%. Pero decidieron no iniciar con el servicio porque entienden que no tienen garantías”, explicó Olmedo.

Escuela 300

El padre indicó que el compromiso de reubicar la Escuela 300 quedó en stand by. No avanza, a pesar de haber conseguido que un privado cediera 8 mil metros cuadrados para edificarla.

“Se hicieron varias reuniones, se llegó a un acuerdo y se firmó una ordenanza. El terreno que cedió el privado se tenía que ceder al Concejo para que sean responsables de hacer la obra. Lo que se llama cesión con cargo”, relató Olmedo.

Es decir, el privado cedía la superficie y la Municipalidad se hacía cargo de llevar los servicios. El papá agregó que “después de haber tenido tantos acuerdos, hoy la Municipalidad no los reconoce porque dice que no interpretaron en su momento algo que tienen que ver plazos, tiempo, con formalidades para llevar la obra. Después de dos meses hoy no la interpretan”, lamentó el papá.

Solicitó que desde el Consejo de Educación se contacten para darle una respuesta a los transportistas. “Necesitan una nueva modalidad de contratación, algo que les asegure que mañana empiecen a trabajar y a fin de mes puedan cobrar el servicio”, cerró el manifestante.