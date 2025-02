Concretarán este sábado una Marcha Antifascista, Antirracista y Antipatriarcal en Cipolletti

Se concretará este sábado en Cipolletti la primera Marcha Antifascista, Antirracista y Antipatriarcal de la historia local, para repudiar expresiones y acciones del presidente Javier Milei que, según los convocantes, atentan contra los derechos humanos de la población, en particular, los derechos de las minorías sexuales y de género, los discapacitados, los jubilados, los pobres y los niños.

La protesta forma parte de la Marcha Federal Antifascista, Antirracial y Antipatriarcal que ha sido convocada por un amplio espectro de organizaciones e instituciones que rechazan el camino emprendido por Milei desde el comienzo de su mandato en contra de derechos adquiridos y conquistados tras décadas y décadas de luchas sociales, sectoriales y de visibilización, por la vigencia plena de los derechos humanos, por la paz en el mundo y el no alineamiento, por el respeto a la diversidad de género, por la igualdad plena entre hombres y mujeres y por la profundización de la democracia.

Una enorme cantidad de movilizaciones se realizarán en distintas ciudades del país, entre las que se cuentan también otras localidades del Valle, como Cinco Saltos, General Roca y Villa Regina, además de la vecina ciudad de Neuquén.

Además, están programadas actividades en la misma línea en muchas ciudades del extranjero, como Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Barcelona y Berlín, entre otras.

La multisectorial se manifestará hoy en la plaza San Martín. La multisectorial se manifestó a fines del año pasado contra las medidas del gobierno nacional. Antonio Spagnuolo

En la ciudad, la manifestación cuenta con el respaldo de la Asamblea Multisectorial, la organización Marcha del Orgullo LGBTIQ, el nucleamiento feminista Ni Una Menos, sindicatos, movimientos sociales, barriales y de derechos humanos, universitarios y un largo etcétera.

Como ocurrió con las medidas más extremas de ajuste y desfinanciamiento de las Universidades Públicas implementadas por la gestión Milei, lo que ahora ha galvanizado un repudio hondo, masivo y extendido contra el primer mandatario nacional han sido sus recientes palabras en el Foro de Davos, donde más de uno quedó anonadado, si no, espantado ante la sarta de descalificaciones que propaló urbi et orbe, principalmente, contra el feminismo y el ambientalismo, aunque poco quedó fuera del alcance de sus ataques, salvo su ideología, el libertarismo.

En alusión a la ideología conocida como “woke”, en la que abreva parte del Partido Demócrata de Estados Unidos y muchos sectores progresistas, sostuvo que “el wokismo es la epidemia que hay que curar y el cáncer que hay que extirpar”. A la vez, el presidente enumeró a sus enemigos: el feminismo, la diversidad, la inclusión, la equidad, la inmigración, el aborto, el ecologismo y la ideología de género.

Críticas presidenciales a las parejas homosexuales

Sobre las parejas homosexuales, espetó que “se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en prisión”.

En este tren, indicó que “fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos (estadounidenses) homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años”. Agregó que “quiere ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”.

En relación con las personas trans, se despachó: “Estamos dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa” y dijo que por la cultura de la relatividad sexual ahora una generación “tendrá que pasar su vida entera en tratamientos psiquiátricos para afrontar lo que se hicieron”. Milei sostuvo que cuando él habla de estas cosas le vuelan “acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos”.

Sobre las mujeres, sostuvo que “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aun en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende”.

En relación con el fenómeno de las migraciones, no se fue con rodeos: “Vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de racista, xenófobo o nazi”.

Pueblos originarios, grupos LGBT, feministas y afroamericanos

La dirigente de la Asamblea Multisectorial, Romina Iraira, llamó a marchar este sábado y dijo que en Milei “hay una ideología neoconservadora que va en contra de los pueblos originarios, del colectivo LGTB, de los colectivos feministas, de los colectivos afroamericanos”.

Enfatizó que las expresiones del primer mandatario en las redes sociales “dan cuenta de un presidente que está dispuesto a poner toda la maquinaria estatal a perseguir a todas las personas consideradas ‘zurdas’ o sean ‘maricas’. Eso es muy peligroso porque atenta contra todos los principios democráticos. Y no está bien porque no hay seguridad por parte del Estado, solamente hay una seguridad económica de los más poderosos”.

Además, “se vienen perdiendo derechos desde que asumió este gobierno nacional y hay un apoyo real y explícito por parte de los gobiernos provincial y municipal a esta pérdida de derechos. Lo vemos en los ajustes que se aplican, en las pérdidas de puestos laborales, lo vemos en declaraciones del intendente cuando señala a crianceros como delincuentes. Hay una embestida contra todo el pueblo y es necesario salir a manifestarse en las calles”.

Prédica constante, casi sin matices

Valga mencionar que Milei viene insistiendo en su prédica desde incluso antes de que asumiera el poder. Y al asumir, la continuó. El año pasado, también en Davos, se despachó en contra del “estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas”, incluyéndolos a todos en una misma bolsa. “Todos. No hay diferencias sustantivas. Socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, socialdemócratas, centristas, son todos iguales”, enfatizó y en otro tramo insistió en que “buena parte de las ideas aceptadas en Occidente son variantes colectivistas, ya sea que se declamen comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas”, o sea, casi todo el mundo, salvo los libertarios.

Esa vez, afirmó que los socialistas, que para Milei pueden representar un muy amplio espectro político, “se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico”. Así, “la primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el nombre y la mujer”. Después, “en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darles trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”.

En su arremetida anticolectivista, sostuvo que “otro de los conflictos que los socialistas plantean es el hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto”.