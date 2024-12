La comunidad LGBTIQA+ cuestionó ataques "directos" del gobierno nacional

La comunidad LGBTIQA+ de la ciudad cuestionaron al gobierno nacional por sus ataques directos al sector, como la eliminación del DNI no binario.

ORGULLO GAY EN CIPO TRIS.jpg Los integrantes de la comunidad LGBTIQA+ marcharon días atrás en defensa de sus derechos y se pronunciaron críticamente sobre el momento político y social actual de la Argentina. Cuestionaron al gobierno nacional y la violencia contra las disidencias y diversidades.

En efecto, "la decisión de eliminar el DNI no binario no es solo un acto administrativo, es un acto de violencia simbólica, una declaración política que busca borrarnos. Pero aquí estamos, más visibles y firmes que nunca. Porque con o sin DNI, existimos y resistimos. Nuestra identidad no depende de un papel, sino de nuestra realidad".

En el sector, conocen que "estas decisiones" gubernamentales "no son aisladas. Son parte de un discurso de odio que nos señala como enemigos, que nos deshumaniza y que promueve la violencia. No solo nos quema simbólicamente en redes sociales y medios de comunicación, sino también queman nuestros cuerpos".

Es así como "este año hemos llorado y exigido justicia por el triple lesbicidio de Barracas, donde cuatro lesbianas fueron atacadas. Pamela, Roxana y Andrea murieron por las graves quemaduras, resultado del odio constante. Sofía quedó sola, abandonada por el Estado y vulnerada por el solo hecho de amar a otras mujeres, por ser disidencia, por ser pobre, por no poder acceder a una vivienda digna, por refugiarse, así como nos refugiamos las lesbianas en nuestros afectos".

El orgullo contra el odio

Dramáticamente, "este crimen de odio que nos atraviesa personalmente no es un hecho aislado, es el resultado de palabras y políticas que alimentan el desprecio hacia nuestras vidas. Nos invisibiliza, nos margina y nos asesina", ante los cuales "les decimos a quienes nos atacan desde sus bancas, sus micrófonos y sus decretos: no nos van a borrar. Respondemos al odio con orgullo. Respondemos a sus intentos de dividirnos con comunidad. Y frente a cada golpe, nos fortalecemos".

Por esto mismo, "el orgullo no es solo celebración, es resistencia. Porque existir en una sociedad que nos intenta invisibilizar es, en sí mismo, un acto profundamente político". De allí la necesidad de marchar y visibilizarse.

"Desde que nacemos, se nos asignan roles que no elegimos. Nos imponen normas que no reflejan quiénes somos y nos niegan el derecho a habitar nuestras identidades plenamente. Pero estamos aquí para decir basta. Basta de ser borrados, patologizados y violentados por un sistema machista, patriarcal, heteronormado y transodiante", enfatizan.

Y remarcan que "nuestra existencia no es un error, no es una fase, no necesita permiso. Somos reales, legítimos y llenos de vida".

Reparación histórica para travestis y trans

A raíz del contexto político actual, ponen de relieve que no permitirán el "retroceso de derechos" y exigen una Ley Integral Trans ya" y que se contemple una "reparación histórica para travestis y trans".

También demandan una Ley Antidiscriminatoria ya y que se reconozca que "el trabajo sexual es trabajo". Al mismo tiempo, se pronuncian por un "no al vaciamiento en salud" y exigen "la implementación efectiva del cupo laboral trans y el cumplimiento pleno de la Ley de Identidad de Género".

En la comunidad LGBTIQA+ "no podemos ignorar las otras formas de violencia que nos atraviesan. Desde abril, las personas viviendo con VIH enfrentan una crisis sanitaria gravísima. La falta de medicamentos y reactivos pone en riesgo sus vidas, mientras el gobierno proyecta recortes drásticos en los presupuestos destinados a estos tratamientos en 2025".

El abandono es violencia estatal

El accionar del gobierno en esta materia "no es solo abandono: es violencia estatal. La Ley 27.675 garantiza estos derechos, pero el desfinanciamiento los convierte en promesas vacías. Exigimos su cumplimiento inmediato. La precarización sanitaria no es un accidente, es una decisión política que golpea más fuerte a las mujeres, las diversidades y quienes ya están en situación de vulnerabilidad".

Las actividades del sábado arrancaron a las 17 en la plaza y contaron con la participación de artistas locales y regionales, Después, arrancó la Marcha del Orgullo, que reunió a una cantidad considerable de participantes. A su término, se instalaron unos 30 puestos de feriantes y continuó la presentación de artistas.

ORGULLO GAY EN CIPO.jpg Lamentablemente, la comunidad de las diversidades y disidencias de género y sexo está dividida en la ciudad. El sábado, además del grupo LGBTIQA+, hicieron una Marcha del Orgullo los grupos Igualdad Evita, Aluvión y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros.

Por algunas diferencias internas, lamentablemente la comunidad de la diversidad y las disidencias de Cipolletti se ha dividido desde hace no mucho tiempo. Por tal motivo, el sábado hubo además otra marcha, convocada por organizaciones como Aluvión, Igualdad Evita y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros, que se concentraron en el Paseo de la Familia y luego protagonizaron su propia Marcha del Orgullo.

Los convocantes también reclamaron una Ley Integral Trans y una Ley Antidiscriminatoria, a la vez que remarcaron que "no hay libertad con ajuste y represión.