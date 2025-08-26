Cipolletti: Quiso hacer un quincho y descubrió que su vecino le había ocupado parte del lote

En Cipolletti, una vecina del barrio San Lorenzo llevó a la Justicia a su vecino por ocupar más de 60 metros cuadrados de su lote. ¿Cómo lo descubrió?

Una vecina del barrio San Lorenzo de Cipolletti descubrió que su vecino construyó sobre su terreno.

Una vecina del barrio San Lorenzo de Cipolletti inició un proyecto personal que terminó derivando en un largo conflicto judicial. Lo que comenzó como la idea de construir un quincho en el fondo de su casa se transformó en un litigio por la posesión de más de 60 metros cuadrados de su propiedad que estaban ocupados por un vecino.

La mujer contrató a un arquitecto para realizar las primeras mediciones del terreno. Sin embargo, los cálculos no coincidían con los 378 metros cuadrados que figuraban en su escritura. Ante la duda, solicitó la intervención de un agrimensor, quien confirmó sus sospechas: faltaban más de 65 metros cuadrados .

Las pericias demostraron que un galpón de chapas, perteneciente a la vivienda lindera, estaba construido sobre parte de su terreno . El informe técnico detalló que el lote real se extendía varios metros menos de lo indicado en los papeles y que la construcción del vecino avanzaba sobre una franja de 12 metros de ancho por 5,45 de largo.

barrio san lorenzo cipolletti Una vecina del barrio San Lorenzo descubrió a través de un arquitecto y agrimensor, que su vecino le había quitado terreno. Captura Google Maps

Intentos de resolver el conflicto

La damnificada intentó dialogar con el ocupante. Lo buscó, realizó gestiones y hasta promovió una instancia de mediación. Pero no obtuvo respuesta. Según se desprende del expediente, el vecino evitó cualquier tipo de contacto. Frente a esta negativa, la propietaria decidió acudir al fuero civil de Cipolletti e inició una acción de reivindicación, solicitando que se le reconozca su derecho sobre el sector ocupado.

El demandado contestó la presentación a través de un abogado. En su escrito negó la acusación, aunque no aportó pruebas, títulos ni documentación que respaldara su permanencia en ese espacio. Tampoco ofreció una versión alternativa sobre cómo su construcción había avanzado sobre el lote vecino.

El punto clave del proceso fue el informe de agrimensura presentado en sede judicial. Allí se constató con precisión la invasión: el inmueble del demandado se había extendido más allá de sus límites, ocupando superficie que figuraba en los títulos de la denunciante. La pericia no fue objetada y se tomó como prueba válida.

juzgado fuero civil cipolletti La Justicia ordenó al vecino a devolver los metros correspondientes a la propietaria en un plazo de 45 días. Anahí Cárdena

La resolución judicial

Con estos elementos, el juzgado civil dio por acreditada la titularidad del sector reclamado y destacó la buena fe con la que actuó la mujer, que promovió diferentes alternativas antes de judicializar el conflicto. En contraposición, señaló que el vecino no aportó ninguna prueba que justificara su accionar ni demostró contar con un título válido.

El fallo ordenó restituir los 65,40 metros cuadrados ocupados en un plazo de 45 días y dispuso el desmantelamiento del galpón levantado sobre ese sector. En caso de incumplimiento, la resolución habilita la ejecución forzada a cargo del demandado.

La sentencia fue dictada en primera instancia, por lo que todavía puede ser apelada. Más allá de su desenlace final, este conflicto pone en primer plano la importancia de las mediciones profesionales y los controles técnicos al momento de iniciar una obra o verificar los límites de una propiedad. Para la titular, fue de vital importancia contar con la documentación respaldatoria y la verificación técnica de los profesionales involucrados para reclamar lo que le corresponde.