A 15 años del asesinato de José Maciel: por qué la familia pide seguir la pista de la RAM

En 2010, José cumplía sus tareas de barrendero cuando un explosivo le quitó la vida, han pasado 15 años y no hay avances en la causa.

A lo largo de los años se intentaron distintas hipótesis sobre el objetivo del atentado, entre ellas, que el ataque no estaba dirigido a Maciel sino a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, nada pudo probarse y el expediente quedó cerrado.

El pedido de la familia: seguir la pista de la RAM

En mayo de 2025, la familia de Maciel solicitó nuevamente la reapertura de la causa. El planteo se basó en la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de incluir a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro de Organizaciones Terroristas. Según la querella, el atentado que terminó con la vida de Maciel figura entre los hechos atribuidos al grupo.

“Después de tanto tiempo, lo único que pedimos es que se nos escuche”, dijo Mariana Maciel, una de las hijas del trabajador, en declaraciones públicas meses atrás.

El abogado de la familia, Marcelo Hertzriken Velasco, advirtió en una entrevista en LU19 hace poco más de un mes, que aunque la acusación del Gobierno no aporta pruebas concretas, el solo hecho de que el Estado Nacional mencione a la RAM como autora del hecho justifica que el expediente sea reabierto. “Eso cambia todo. Si el propio Estado dice que fue un grupo terrorista, entonces hay que investigarlo”, señaló.

Un informe oficial con inconsistencias

El informe del Gobierno Nacional fue publicado en el Boletín Oficial junto con una lista de más de 100 hechos violentos atribuidos a la RAM. Sin embargo, en el caso Maciel no se detallan pruebas ni se menciona una investigación específica. De hecho, los links que supuestamente respaldan esa atribución remiten a artículos periodísticos que no están disponibles o no funcionan.

No es la primera vez que desde el Gobierno se apunta a la RAM. En 2017, Patricia Bullrich —entonces ministra de Seguridad— ya había incluido el caso entre los hechos que, según ella, probaban la peligrosidad del grupo. En 2025, ya nuevamente a cargo del Ministerio, impulsó la declaración formal de la RAM como organización terrorista.

Nuevas tecnologías, pruebas conservadas y una esperanza

La querella insiste en que hoy hay recursos y tecnologías que no existían en 2010, y que podrían ser clave para reactivar la causa. Entre ellas, destaca que todavía se conserva el artefacto que no explotó. “Ese dispositivo puede compararse con otros utilizados por la RAM. En el atentado de Atocha, en Madrid, lograron esclarecer el hecho gracias a una bomba que no detonó. Acá también puede hacerse”, explicó Hertzriken Velasco.

Además, asegura que existen causas en Argentina y Chile con imputados y condenas firmes contra miembros de la RAM, que podrían aportar elementos concretos. “Con los teléfonos secuestrados, los antecedentes de Jones Huala y su entorno, se puede trazar una línea investigativa. No soy optimista, pero hay un punto de partida”, reconoció.

El mensaje de Buteler y el recuerdo en Cipolletti

A 15 años del crimen, la memoria de José Maciel sigue presente en Cipolletti. Hoy el intendente Rodrigo Buteler lo recordó con un mensaje en redes sociales, en el que renovó el reclamo de justicia: "Desde el Municipio de Cipolletti renovamos el pedido de justicia. Su memoria sigue presente entre quienes compartieron trabajo, esfuerzo y compromiso con él".

El intendente recordó que “José era parte de nuestro equipo de servicios públicos y fue asesinado mientras cumplía con su labor. Su pérdida dejó una marca profunda en sus compañeros, su familia y toda la comunidad cipoleña.”

Una herida abierta y una causa que aún puede esclarecerse

La familia de Maciel espera ser recibida por el juez federal de General Roca y el fiscal interviniente. Su reclamo no es nuevo, pero se sostiene con fuerza: que el crimen no quede en el olvido y que, si hay una nueva línea de investigación, se la tome con seriedad.

Quince años después, el atentado que terminó con la vida de un trabajador que solo cumplía su labor sigue impune. Pero quienes lo amaban insisten en buscar la verdad.