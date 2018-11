En Cipolletti, algunas heladerías no estaban al tanto del evento o creyeron que era una actividad propuesta en Neuquén, mientras otros directamente decidieron no sumarse. Por el momento se sabe que Piré venderá el cuarto de kilo a mitad de precio y que Grido, a pesar de no ser parte de AFADHYA, también ofrecerá el cuarto de kilo de helado con un 50% de descuento.