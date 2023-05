Cipolletti cambió de preparador físico en el Federal A

"Una decisión que venía pensando hace tiempo. No es fácil para mi tomarla, pero sí es necesaria. Antes que nada, aclarar que no hay conflicto con nadie, no hay problemas ni con la institución, ni con el cuerpo técnico, los jugadores o la ciudad. Es una decisión personal. Estar lejos de mi familia, de mi entorno, hace que hoy me encuentre sin las energías necesarias como para darle mi mejor versión a una institución tan grande como Cipolletti. Lo mejor es volver a casa, tomar un tiempo, cargarse de energías y prepararse para lo que viene", declaró Sabena a través del mismo canal de información.

"Le agradezco al cuerpo técnico, a Christian, sin dudas. Para mi fue muy importante este ciclo con él. Aprendí muchísimo. Agradecido al club, a la ciudad, por tratarme siempre tan bien. Al presidente que se fue y a la presidenta que está hoy. El club está bien, está creciendo y nadie es imprescindible. Gracias a todos", cerro el profe.

Según pudo averiguar LM Cipolletti, Cristian “Mono” Bravo ya trabaja nuevamente con el plantel en el lugar de Sabena. Ya ha sido parte de otros cuerpos técnicos en el club y conoce muy bien “los pasillos” albinegros, porque incluso hasta se desempeñó como entrenador de arqueros.

Es la segunda baja en el cuerpo técnico, que ya había tenido la salida de Alberto Boggio, ayudante de campo, quien regresó a su Santa Fe natal para dedicarse a la parte empresarial.

Además, hace un par de semanas se había dado también la salida de un símbolo del club como el utilero “Miguelón” Carrasco.

Cipo quedó con 14 unidades y se ubica sexto en la tabla de la zona A del Federal y visitará a Santamarina de Tandil el próximo sábado a las 20 por la fecha 14.