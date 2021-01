Cipolletti en alerta por la alta ocupación de camas

En diálogo con LMCipolletti, Muñoz sostuvo que "desgraciadamente pasó lo que decíamos que iba a pasar a partir de las fiestas de fin de año. Mucha gente no se cuida o vuelve a su ciudad con síntomas, desarrolla la enfermedad y la curva va aumentando. Así, no terminamos de tener un respiro".

"Nuevamente, estamos muy justos con las camas para internación; y no es solo Covid. Tenemos muchos pacientes con politraumatismos graves o que sufrieron agresiones, entre otras patologías. Y empezamos a tener algunos problemas. Por ahí, tenemos que esperar uno o dos días para hacer derivaciones con cobertura social", agregó Muñoz.

Desde el Colegio Médico, Franchi evaluó que el nivel de ocupación de camas en las instituciones del sector privado supera el 85 por ciento por hay un mix de patologías que requieren la internación. En el hospital, Muñoz calculó lo mismo.

"No todo es Covid, pero hay un volumen importante de casos; y la apertura de muchas actividades hizo que reaparecieran otras patologías habituales producto de accidentes de tránsito o accidentes laborales graves, problemas cardiovasculares o neovasculares", explicó Franchi.

Consideró que, pese a los grandes esfuerzos realizados en 2020, el sistema de Salud es chico, aunque apropiado para la comunidad en condiciones normales. Por lo tanto, si existe un aumento en la tasa de prevalencia de una enfermedad sobre otras, como ocurre en situación de pandemia, la ocupación de camas para internación se llena.

"Mostramos preocupación por el aumento progresivo de casos de Covid-19 e instamos a la comunidad a tomar los recaudos suficientes para no llegar a un colapso del sistema nuevamente", expresó con énfasis.

Aclaró que desde el Colegio Médico no son "partidarios de un enclaustramiento", pero creen "fehacientemente que hay que incrementar las medidas de distanciamiento social" para no generar un cierre. "La contención de esta enfermedad se da por los cuidados personales y la responsabilidad individual", acotó.

En ese sentido también se expresó Muñoz, quien aseveró que la idea es que todos puedan seguir trabajando, pero con las medidas de seguridad que corresponden para evitar duras restricciones. "Nosotros tenemos la oportunidad de ver lo que está pasando en otros países, en este momento. Ojalá que no tengamos que llegar a esa situación. Queda en cada uno tomar los recaudos pertinentes para no lamentar las consecuencias, que son tremendas. El autocuidado es primordial", manifestó.

Terapia intensiva Anahí Cárdena

Desde el hospital se informó esta mañana que había una cama libre en la Unidad de Terapia Intensiva, otra más en la guardia y dos en el sector de Clínica Médica. "Hemos vuelto a trabajar a cama caliente y la situación es delicada por la cantidad de pacientes que tenemos", reiteró Muñoz.

Demora en otras prácticas

Tanto es así que la demanda provoca un efecto dominó sobre la atención de otras prácticas que están suspendidas. Por caso, todavía el personal no puede "volver a la normalidad" para retomar y ponerse al día con las cirugías programadas, algunas de las cuales tienen una demora de un año, debido a la pandemia de coronavirus. Muñoz dijo que sucede, sobre todo, con intervenciones traumatológicas que no ponen en riesgo la vida de los pacientes pero están postergadas porque es escasa la disponibilidad de camas.

Realizan cirugías en la medida de que se liberan camas. Y en la marcha tienen que enfrentar el descontento de los pacientes, que se entiende. "No debería ser así, pero es lo que ha sucedido en esta situación porque hemos tenido que priorizar la emergencia", agregó Muñoz.

Por eso, expresó que no alcanzan a entender a la gente que en este contexto y con estas dificultades no se cuida. Incluso porque la vacuna contra el Covid-19 no ofrecerá una "solución mágica". Su provisión es lenta y, por ahora, solo cubre a la mitad del personal de salud que recibió las dos primeras dosis comprometidas. "La pandemia de Covid no terminó ni terminará en el corto plazo", recordó la autoridad del Comité de Crisis.

Si bien todavía pueden canalizar toda la demanda que se presenta, con los recursos que manejan, reconoció que el margen es acotado. Preocupa la poca empatía o falta de responsabilidad social para evitar un nuevo colapso.