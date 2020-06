Cipolletti: por ahora, no aumentará la tarifa de taxis

Finalmente, no habrá aumento en julio de la tarifa de taxis , a pesar de las expectativas que había en el sector. Sin embargo, primó la voluntad de no perjudicar más el bolsillo de los vecinos.

Eso sí, los taxistas esperan que el Ejecutivo municipal, ante el gesto de no exigir el incremento obligatorio pautado para esta época del año, tenga también comprensión hacia el mal momento que también han vivido en el sector, donde hay personas que incluso han tenido que solicitar su inclusión en el Ingreso Familiar de Emergencia para poder sobrevivir. Sin contar aquellos que directamente han gestionado ayuda alimentaria.

La titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti (Aptc), Liliana Villegas, dijo que la semana pasada conversó con el secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, para hablar de la situación. Entonces surgió el tema de los efectos negativos que ha tenido la pandemia en la actividad económica de la ciudad y de que no estaban dadas las condiciones para dar vía libre a una suba tarifaria.

Hubo acuerdo en este diagnóstico y, por eso, la posibilidad de un incremento quedará para más adelante, tal vez para septiembre. Villegas le planteó al funcionario, que el Municipio tenga también un gesto hacia los taxistas y que no efectivice el cobro del canon de los últimos tres meses o, si esto no es posible, que al menos no se cobren los intereses a quienes están atrasados. La dirigente tiene previsto volver a comunicarse hoy con Blanco, para que todo lo que se resuelva tenga una carácter escrito formal.