“Nos juntamos y fuimos a reclamar qué estaba pasando que no llegaba el colectivo. Nos dijeron que se había roto la correa en Villa Regina, y que venía demorado. A las 11 seguíamos esperando, y volvimos a consultas: nos respondieron que el cole no iba a venir y que no nos iban a devolver el dinero de los pasajes”, expresó a LM Cipolletti una de las viajeras, Micaela Cofré.

Ante la falta de respuestas y el tiempo perdido, las pasajeras decidieron hacer un piquete en el ingreso a la Terminal de Cipolletti e impedir el ingreso y egreso de coche hasta tener una solución. De forma inmediata llegó un grupo de efectivos policiales para tratar de descomprimir el bloqueo.

piquete en la terminal

“Justo pasaba el intendente Tortoriello y se acercó a ver qué estaba pasando. Intervino para solucionar el problema y nos prometieron que cerca del mediodía venía un colectivo y nos llevaba, además de devolvernos la plata de los pasajes. Es increíble que se rompa un coche y la empresa no tenga un plan B”, reclamó Cofré.

Las viajeras perdieron medio día por el inconveniente y esperan poder viajar y llegar a destino, para no perder las reservas hoteleras. En su mayoría son personas que pretendían pasar el fin de semana largo en la cordillera.