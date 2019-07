Tortoriello apuesta a una transición de gobierno en paz

El intendente Aníbal Tortoriello manifestó su disposición a iniciar el período de transición del poder a su sucesor Claudio Di Tella en lo inmediato, con reuniones en los días y por el tiempo que el electo considere pertinentes. Aseguró, incluso, que se le permitirá al futuro jefe comunal que participe, con sus equipos, en la elaboración del presupuesto municipal 2020. “Nada de esto lo pude hacer yo en su momento, porque Abel Baratti me permitió acceder a información media hora antes de que yo asumiera y no pude intervenir en la preparación del presupuesto que me iba a tocar ejecutar”, enfatizó.