Cipo perdió el clásico con Roca y agotó su crédito

No despertó jamás de la siesta el equipo de Víctor Zwenger. Los ajetreados días previos con parte de la hinchada paralizaron a una formación que no puede negar continuidad y confianza desde el banco de suplentes, pero no arranca, no asocia, no hilvana ideas y no grita goles.

Los números van a la par del rendimiento. Tres jugados, cero puntos, cero goles. Es el rendimiento lo que invita al pesimismo, un diagnóstico que con tres juegos oficiales puede sonar a prematuro, pero el calendario no da respiro.

En los apuntes del clásico hay dos jugadas puntuales y polémicas a favor de Cipo. La primera en los pies de Maxi Herrera, con una potente media vuelta dentro del área a los 25, la pelota dio en el travesaño, picó sobre la línea y salió.

Cinco más tarde, Martín Zbrun ganó en el área rival un centro, pero le anularon el gol por posición adelantada.

270 minutos sin goles en el Federal A para Cipo.

Tres partidos jugados y ningún gol para un Cipo que marcha último en su zona y se aleja de todo rápidamente. El domingo será local de Ferro.

El gol y los cambios

El complemento tuvo un poco más de vuelo futbolístico. El gol del local a los 9 incidió en el desarrollo, fue en un tiro libre desde la izquierda que Pablo Ostapkiewicz cabeceó en una de las pocas incursiones por el área albinegra.

Zwenger mandó a la cancha a Germán Weiner por Gabriel Chironi, Ulises Romero por Pablo Vergara y Gustavo del Prete por Diego Romero. Las respuestas anímicas y futbolísticas no fueron diferentes para un plantel que dio otro paso en falso, se hunde en la tabla y coquetea con la permanencia. Ésa es la realidad.