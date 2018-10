Cipo, en caída libre: volvió a quedar último en la tabla

En este capítulo ganaron los locales, menos en La Visera de Cemento. El viernes Alvarado venció 2 a 1 a Ferro de Pico y ayer Villa Mitre trepó nuevamente a la cima, junto al Matador, al derrotar 2 a 1 a Deportivo Madryn. E Independiente de Neuquén salió del fondo al vencer por la mínima a Sol de Mayo, con un gol en tiempo suplementario del media punta de Centenario, Hernán Azaguate.

Alvarado y Villa Mitre se cortaron en la cima de la tabla de posiciones y Sansinena, que dejó de ser la cenicienta de la zona, les sigue a cuatro puntos. Un dato no menor es que todos tienen un partido menos que el Albinegro.

Lo cierto es que si Cipo no gana, no hay calculadora que sirva y, a tres fechas de que termine la rueda de ida, el panorama es muy desalentador para los rionegrinos, que tendrán que disputar una segunda ronda sin margen si no cambia el presente.

Para el cruce del miércoles, en Viedma ante Sol de Mayo, Víctor Zwenger no podrá contar con Nicolás Caprio, a quien hoy se le realizarán estudios para confirmar el tipo de lesión, pero desde el cuerpo médico creen que se trata de una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda.