Chapuzones clandestinos para poder refrescarse

El calor no da tregua en la ciudad y, ante la falta de balnearios habilitados por la contaminación del río, muchos cipoleños prefieren hasta arriesgar sus vidas para poder refrescarse un rato.

La situación se repite cada verano, sobre todo los días de intenso calor. Grupos de jóvenes se agolpan en diferentes cursos de agua, como el canal de riego que corre paralelo a la Ruta 151, el Canal Principal en la zona de El 30 o cualquier otro ducto. Esos lugares no son aptos para bañarse. Sin embargo, el intenso calor y la limpieza del agua de riego se convierten en una seducción que para muchos es difícil de esquivar.

Ayer, por caso, los canales de riego de Cipolletti lucieron colmados de personas. Algunas incluso se arman una vianda, con alimentos y bebidas de distinto tipo según el caso, y se instalan al borde del curso del agua para pasar la tarde. El auto con la puerta abierta para escuchar la música es otra de las infaltables costumbres.

Pero los canales son tramposos, tienen corriente y desniveles y un golpe puede ser mortal. No es casual que en cada temporada de verano se muera gente ahogada en estos lugares. Además, al no estar habilitados como balnearios, no disponen de personal de seguridad que pueda accionar en caso de emergencia.

Sin embargo, esto parece no hacer mella entre los jóvenes bañistas, que incluso hacen osadas piruetas antes de arrojarse al agua para mostrar su hombría ante el público femenino.

Lo llamativo es que nunca se realizan controles en estos lugares y se retira a la gente de allí, para evitar alguna tragedia. La única medida de seguridad en algunos de estos lugares es un cartel con la leyenda “Prohibido bañarse”.

Sigue el calor

Las altas temperaturas continuarán sofocando a la región. Para hoy se espera una máxima de 37 grados centígrados y algunas ráfagas intensas de viento en la tarde noche.

Para mañana el calor bajará un poco, llegando sólo a los 30º C. El miércoles y el jueves la máxima volverá a variar entre los 36 y 37 grados, mientras que para el viernes se espera que suba hasta los 43 grados.

