Chacareros regalarán peras y manzanas durante La Corrida

Edgard Artero, productor de Fernández Oro, explicó que necesitan saber si el intendente Aníbal Tortoriello los va a apoyar en esta lucha contra la adversidad y que, de no ser escuchados, seguirán con las medidas de fuerza durante el inicio de las clases. Además, aseguró que el frutazo que realizaron en frente del edificio municipal días atrás “tuvo un claro mensaje” sobre la necesidad de recibir respuestas concretas.

Los reclamos siguen siendo los mismos, pero las soluciones no llegan. La falta de competitividad en el mercado, el bajo costo de la fruta y el fuerte aumento del servicio eléctrico llevaron a que la actividad que solía ser el corazón de la economía regional tocara fondo. Mientras que las medidas planteadas por los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, estuvieron muy lejos de las expectativas de los chacareros.

“Vamos a tratar de ir temprano y tirar la fruta antes de que empiece La Corrida y quizá estaremos con tractores. Por el momento todavía estamos juntando, pero planeamos llevar entre 80 y 100 bins, aunque el número no importa. No podríamos llevar todas las peras y manzanas que quedan tiradas en las chacras porque son muchísimas. Necesitamos saber si Tortoriello nos defiende, nos da una mano o nos ayuda, quizá no se enteró de lo que está pasando. Todos van al velorio pero nadie sabe quién murió”, sentenció Artero en diálogo con LM Cipolletti.

Por otra parte, afirmó que quieren seguir haciendo visible la problemática situación que atraviesan y que si no reciben respuestas después de esta actividad van a seguir con las escuelas en el inicio del ciclo lectivo.

“Cuando empiecen las clases vamos a ir a tirar frutas en la entrada de las escuelas de Cipolletti. Así, los chicos van a poder comer algo saludable y quizá también la lleven a sus casas y la compartan con alguien más. Nosotros no queremos arrojar o desperdiciar comida, con esto pretendemos que el Estado la compre, la ponga en condiciones y se la dé a los colegios. Queremos que nos compren la fruta que las empresas ignoran. Desperdiciarla sería lo insano”, concluyó con indignación el productor.