“Nosotros por esa calle tenemos acceso directo a una gomería, podemos recurrir también a un taller mecánico cuando rompemos los camiones. Cruzando tenemos a los frigoríficos que están en la ruta vieja, camino a Fernández Oro, donde incluso hay un lavadero. No podemos andar con las máquinas agrícolas en la Ruta 22, ese es el problema”, explicó.

Los que transitan por la Ruta 22 con maquinaria pesada son pasibles de recibir una multa, ni están en condiciones de pagar una camilla de auxilio, que sale 4 mil pesos, para trasladar sus camiones o tractores. Más adelante será un problema para todos los docentes y alumnos que vienen del barrio de las 1.200 Viviendas hacia la Escuela 50.

“Nos hemos enterado que cerca del terraplén que pusieron para bloquear la calle vive el señor Arriaga (ex intendente), quien dice que por Paso de Los Libres entran los delincuentes y por eso no quiere que el acceso se libere. Pero resulta que este bloqueo está perjudicando a toda la línea de chacareros sobre calle Gallucci, y se viene la cosecha de la pera. Somos alrededor de 15 productores en esta situación; y no pueden hacer eso, la calle es pública”, concluyó.