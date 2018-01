Chacarero quiere hablar en persona con el Presidente

Sin embargo, el chacarero, titular del Consorcio de Regantes, no pierde la esperanza de hace conocer su verdad ante Macri y lograr con ello que el jefe político de la Nación conozca de primera mano y a fondo las razones de las profundas dificultades que enfrenta la producción. Sus expectativas están puestas en que el gobernante comprenda lo que otros, a nivel nacional, provincial y municipal, no han logrado entender y actúe en consecuencia.

“Pido hablar con el Presidente para hablar sobre la fruticultura. No para pedirle subsidios ni nada de eso. Quiero poder contarle sobre los problemas reales. Decirle que, en realidad, no hay una crisis de la fruticultura sino una crisis de los productores”, enfatizó y lamentó que por inconvenientes de fuerza mayor no haya tenido oportunidad de conversar aún con el titular del Ejecutivo nacional.

Según Artero, la dirigencia política y los funcionarios de la región siguen sin entender los inconvenientes que padecen los chacareros, quienes son “los que se están fundiendo y en riesgo de desaparecer”. Para él, el momento crítico no afecta ni a las empresas, que tienden a mantenerse y expandirse, ni a los gremialistas de los diversos rubros, que “ganan muy bien y hasta han llegado a ser legisladores como López y Liguen”, ni tampoco a los proveedores de los variados insumos de la actividad.

“Los que están mal son los productores, que ni siquiera conocen todavía cuál será el precio de la fruta que entregaron el año pasado”, manifestó y dijo que en el presente el problema de los valores de peras y manzanas vuelve a repetirse y las consecuencias serán, como siempre, lamentables.

“A Macri no voy a pedirle nada. Sólo quiero que hablemos de lo que está pasando en el Valle y de cómo son cada vez menos los productores y de cómo se pierden más y más tierras productivas”, expresó.

Artero tiene respaldo para sostener sus palabras. Su chacra está en plena producción y su larga trayectoria al frente de los regantes avalan su preocupación y pasión por el trabajo agrícola.

Bien tajante

Contra la explotación hidrocarburífera en las chacras y por mejores dirigentes

No al petróleo. Para Eduardo Artero, la introducción de la industria petrolera y gasífera en las chacras cipoleñas sería “el golpe final y definitivo” contra la producción local, junto con la ampliación de la Ruta 22.

En actividad. El chacarero no quiere más dirigentes de la Federación de Productores ni funcionarios provinciales del área que no se dediquen realmente a la actividad y que sóo ocupen cargos por cuestiones políticas.