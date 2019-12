Durante su declaración, la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner se preguntó cómo tuvo "tiempo para gobernar este país" si para la Justicia fue "jefa de cuatro asociaciones ilícitas", al prestar declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas irregularidades en obras públicas durante su gobierno.

"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país", dijo la ex presidenta al cuestionar la "multiplicidad de procesamientos", y cuestionó que el juicio "está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos" para "saquear las arcas del Estado".

Cristina Kirchner está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a manos del empresario Lázaro Báez. En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 obras públicas en Santa Cruz.

Además de la ex presidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.

NOTICIA EN DESARROLLO

LEÉ MÁS

Cristina pedirá que su declaración por la causa obra pública se transmita en vivo.

Revocan procesamientos de Cristina Fernández en dos causas y ratifican otro