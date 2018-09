Cerró su local de zapatos y ahora estafa por las redes

Se trata de Miux Shoes, una marca que dice tener locales en Buenos Aires y que opera principalmente de forma online. “Estaban haciendo un 2x1 en el que pagabas el más caro, en este caso por $3200”, explicó Agustina, una de las víctimas, a LM Neuquén.

La transacción la realizó el 9 de agosto y recién el martes, casi un mes después, recibió información. “Me mandó dos pares de zapatos que no había pedido y encima uno era de otro talle diferente al mío”, aseguró la joven.

La marca fue lanzada en 2012 e incluso existían dos locales físicos, uno ubicado en Recoleta y otro en Palermo, los dos actualmente cerrados. La mayoría de las compras eran online, ya que brinda la posibilidad de envíos a todo el país.

Su perfil de Instagram, medio por el cual se realizan la mayoría de las compras, tiene 180 mil seguidores y fotos de varias famosas utilizando sus zapatos. Además, tiene desactivada la opción de dejar comentarios, por lo que es mucho más difícil advertir que se trata de un fraude.

“Dos semanas después de que hice la compra, sospeché y fui a denunciar a Defensa del Consumidor. En la oficina me dijeron que el trámite lleva mucho tiempo porque ella no se presenta a las audiencias de mediación”, confió Mayra, otra víctima, y agregó: “Además, me dijeron que ya han abierto causas contra la misma chica”.

En el caso de Mayra, también le envió dos pares de zapatos que ella no había pedido. Sin embargo, en otros tantos las víctimas reciben zapatos discontinuos, del mismo pie o directamente no reciben ningún producto ni el dinero.

“En mi caso, le compré un par de zapatillas el 12 de diciembre del año pasado y nunca me mandó nada”, aseguró Malena, una joven cipoleña. “Le mandé miles de mensajes y también la llamé a su celular. Yo nada más quería que me devuelva mi dinero”, concluyó.

Desde 2015, varias víctimas crearon perfiles de Facebook e Instagram para alertar a otras potenciales compradoras y para iniciar una denuncia colectiva ya que muchas recurrieron a mediaciones por Defensa del Consumidor en las que la estafadora no se presentó. Sin embargo, aún siguen cayendo en la estafa jóvenes de la zona, de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Bariloche e incluso de Chile.

--> ¿Cómo es el modus operandi?