Centurión sigue en reposo y hay otro positivo en el staff de River

Tras la confirmación del PCR positivo que le realizaron al entrenador de arqueros Adrián Olivieri, se activó el protocolo de aislamiento estricto dentro de la burbuja sanitaria del plantel millonario, que seguirá por entre 24 y 48 horas ante la posibilidad de que aparezcan síntomas sospechosos en otras personas.

El médico de River, Pedro Hansing, aseguró que los jugadores del plantel se encuentran sin síntomas y que el lunes se van a iniciar los hisopados y los test para saber si hay otros contagios dentro de la burbuja sanitaria.

“Los jugadores están bien, aislados como marca el protocolo en estos casos, ninguno presentó síntomas y vamos a esperar hasta el lunes para hacer hisopados y tener el primer corte para saber cómo seguimos”, explicó.

“No hay diferencias en hisopar un viernes y el domingo, nosotros antes de entrar a la burbuja hicimos cinco testeos y estábamos siguiendo los cortes, pero no hay un método implacable, si no, no habría una pandemia. El virus se coló”, agregó.