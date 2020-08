Del Prete: "Estoy muy feliz por este presente"

En junio se retomaron los entrenamientos y el torneo Apertura se reanudó el 8 de agosto. Del Prete jugó 45 minutos contra Defensor Sporting y no estuvo en las derrotas ante Danubio y Nacional, para ponerse a tono ya que, durante la pretemporada, una fuerte bronquitis le quitó tiempo de trabajo físico y futbolístico. Pero valió la pena la espera, porque cuando regresó, ayudó a su equipo a ganar.

290820-p8-f1-opción-3(SCE_ID=452121).jpg

“Estoy muy contento por los goles y porque sirvieron para ganar. Venimos de dos victorias muy importantes y hacer goles suma a la confianza. Estoy muy feliz por este presente, hay que seguir así”, expresó el ex jugador del Club Cipolletti, que lleva tres goles en el campeonato, frente a Fénix (antes de la cuarentena), Boston River y Deportivo Maldonado.

“Me sentí muy bien. En el primer partido me costó, fue el primer partido después de casi cinco meses sin jugar por la pandemia. Ya el miércoles me sentí un poco mejor, más que nada en lo físico, y pude sentirme mejor con la pelota”, sostuvo el rionegrino.

Y durante su ausencia, en la que Torque no sumó, los hinchas reclamaban su regreso. “Eso demuestra que estoy haciendo las cosas bien para que la gente me quiera. Eso es importante, me pone muy feliz. Siempre hay que sumar para el grupo y para seguir donde estamos. Que me pidan y que me quieran quiere decir que uno va haciendo las cosas bien. Hay que seguir por este camino”, destacó.

3 los goles del Tuti

El futbolista cipoleño lleva tres goles en el torneo Apertura de la primera división de Uruguay. Le marcó a Fénix, antes de la cuarentena, y volvió al gol en los dos últimos partidos, ante Boston River y Deportivo Maldonado.