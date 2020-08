Robó una moto Minicross, la cargó en un auto y quedó grabado

Para el damnificado, es evidente que el delincuente ya sabía que había cámaras en el comercio porque se cuidó de cubrir su rostro y transitar en un auto que no tenía chapa patente y al que no se alcanza ver el modelo.

"Calculamos que el ladrón venía preparado porque es una moto cara y fácil de sacar porque salía entre medio de los barrotes. No llegó y robó al azar, sino que hizo un paneo previo. Además, por la forma en que rompió el cristal y se asomó, siempre con la cabeza baja, suponemos que sabía que había cámaras por todos lados", sostuvo el dueño del local, Hugo Prospitti.

En diálogo con LMCipolletti, expresó que en esta situación de pandemia duele mucho más, ya que el sacrificio que están haciendo todos los comerciantes para salir adelante es enorme. "Da broca e impotencia porque nunca pasa nada, no queda nada resuelto", acotó.

De hecho, el comercio ha sufrido varios robos; y en una oportunidad, cuando sustrajeron cascos y ropa de alta gama, la Policía detuvo al autor pero luego quedó en libertad y fue muy poco lo que se recuperó.

"Todos los robos han sido exactamente iguales: a la misma hora y con la misma modalidad. Incluso, el año pasado nos robaron una moto idéntica. Pero en esa ocasión utilizaron otro auto, un Corsa color gris; y el rodado no apareció. No lo vimos más. Por eso, con este antecedente, tampoco tenemos expectativas de que pueda aparecer", indicó el comerciante.

Si bien la alarma del local se activó y la Policía llegó a los dos minutos, el autor del robo logró escabullirse y hasta el momento no había rastros de él. Sin embargo, no se descarta que alguien se haya percatado de su accionar y le resulte sospechoso, por cuanto no es muy común que un automovilista transite con un moto cargada en el baúl, en horas de la madrugada, cuando no está permitido transitar.

Esta mañana, el personal cambiaba el vidrio que destrozó el ladrón y dejaba en condiciones el local. No obstante, la amargura de pasar nuevamente por una situación de robo persistía.

"Se esta notando cada vez más inseguridad y no se hace nada contra esto. Todos lo comercios estamos haciendo mucho sacrificio y que pasen este tipo de cosas, da bronca e impotencia. No vemos que tenga una solución o se trate de evitar. Hay una sensación de inseguridad total", cerró el dueño de Nippon Motos.