Carmen Barbieri está en coma por el Covid

“Carmen está en coma farmacológico. Hablé con Fede y lamentablemente se ha complicado un poco su cuadro. Está entubada. Es shokeante confirmar esta noticia que no quería dar. Le pedimos a nuestros oyentes que la acompañen con una oración, los que son creyentes, o con buena energía, porque eso llega”, expresó, conmocionado el periodista.

“Carmen se cuidaba muchísimo. Hay un factor de azar que no se puede controlar”, siguió el chimentero minutos después, y confesó, que a raíz de estos casos cercanos, él tiene mucho miedo. “Yo la venía remando muchísimo, pero con el tema de Carmen, con el tema de Flavio [que también dio positivo en Coronavirus en las últimas horas] y de unos compañeros míos de laburo, a mí me empezó un miedo hace dos días”.

Barbieri se encuentra internada desde el 20 de enero en la Clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano. El jueves, trascendió la noticia de que había sido trasladada a terapia intensiva luego de que su cuadro se complicara.

En ese momento, su hijo, Fede, había pedido a todas las personas que se preocuparon por su salud -cuando él tuvo cáncer- que pidieran por su madre. “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”, escribió en Twitter.

Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen d cuidarse — Federico Bal (@balfederico) January 28, 2021

Previo a esto, el ex participante de MasterChef -ciclo del que iba a ser parte Carmen en esta temporada- había anticipado que el cuadro de su madre había empeorado. “Hablé recién con los médicos de la terapia y no hay mucha mejora. Ella está tranquila, pasó bien la noche, pero no hay mucha mejora. Hay que esperar”, le manifestó el joven, también a Marcelo Polino.

Parálisis facial y susto

El año pasado, y cuando la intérprete aún era parte del Cantando 2020, tuvo que ser internada a raíz de una parálisis facial, la cual fue producto del virus del herpes zóster (culebrilla), el cual empezó como una molestia en su boca, pero rápidamente comenzó a ramificarse por todo su rostro.

Debido al dolor que le provocaba hablar, y cantar, en ese momento se alejó del certamen. Sin embargo, días después, el virus la afectó más: se le cayó un párpado, le quedó el ojo cerrado y a eso se le sumó una pequeña dificultad para mover la boca.