“Él estuvo seis meses intentando conquistarme, trabajábamos juntos en el (teatro) Maipo. Yo llegaba muy temprano al teatro y como él sabía, también llegaba temprano. Me traía libros de regalo, hablábamos de pintura, un hombre muy inteligente, muy culto… Medio que me fue enamorando y fuimos a un hotel alojamiento después de seis meses. Fue muy raro porque él por supuesto no quería mostrar su cuerpo… Esto nunca lo conté”, arrancó la capocómica.

“Me dijo ‘andá al baño’ y él se ve que se desnudó y se tapó. Cuando yo salí vi una cosa así en la cama (mientras realizaba un gesto semicircular con su mano). Imaginate, yo salí cuando él estuvo más gordo, después el bajo 60 kilos. Él estaba gordísimo. Fue tan raro que dormimos la siesta nada más. No pasó nada. Fue una cita rara y me enamoró más. Nunca discriminó a nadie porque sea gordo o enano”, explicó.

Minutos después, Carmen reveló que existió una segunda ocasión en la que no concretaron. Efectivamente, Andy Kusnetzoff, conocía la historia, pero no sabía que había ocurrido con Porcel. “íbamos a hoteles, él se estaba separando”, inició Barbieri cuando el conductor la interrumpió: “¿Fue con Porcel? Porque no habías dicho que fue con Porcel”.

Entre risas picaras, Carmen terminó dando más detalles. “Él aún seguía viviendo en la casa con su esposa, no la mamá del hijo. Dormían en habitaciones separadas y yo aún estaba en la casa de mis viejos. Era como una trampa. El ambiente lo sabía, en ese momento no estaba como ahora que al toque sabes con quien sale cualquiera. Entonces fuimos al telo con un taxi y el taxi se queda atacado en el portón de ese lugar. Yo no sabía que hacer porque estábamos afuera de un telo. Y él me dice ‘yo voy a bajar’ y bajó”.

“Hizo salir al hombre de la cabina del hotel alojamiento y él tipo no podía creer que era Porcel. Le hizo una broma y se quedó tomando mates con el tipo hasta que llegó la grúa a sacar el taxi. Yo no podía creer que estaba en la cabina que se cobraba, viendo como pasaban los otros autos, esperando que llegara otro taxi para que me llevara a mi casa. Se amontonó gente y él hacía chistes. Estaba re cómodo”, remató Carmen.

“Hubo varios días que no pasó nada. Yo creo que todo lo armaba él para que no pasará, hasta que pasó. Supongo que tenía un gran complejo con su cuerpo, que de verdad, a mí no me jodía, pero a él si”, finalizó la artista.

