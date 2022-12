Diego Flores (GM) y Sandro Mareco (GM) no se sacaron diferencias y el duelo terminó en tablas. Flores tuvo la iniciativa y consiguió una buena posición, pero Mareco logró defenderse obteniendo un meritorio empate.

En tanto, el GM Alan Pichot derrotó con piezas negras al GM Ariel Sorín y obtuvo su tercera victoria consecutiva, lo que le permite mantenerse como escolta.

El duelo entre el GM Diego Valerga y el MF Joaquín Fiorito concluyó en empate. Fiorito sigue exhibiendo un notable nivel de juego y se encuentra cada vez más cerca de obtener la norma de Maestro Internacional.

Ajedrez Campeonato Argentino de Ajedrez: Krysa se despega y pica en punta

En el enfrentamiento de los Maestros Internacionales, Pablo Acosta sigue con buen rumbo y venció a Kevin Paveto. Acosta obtuvo un peón que, tras cambiar las dos torres por la dama, le sirvió para sumar un punto.

Transcurridas seis rondas las posiciones son: Krysa 4,5 puntos; Peralta, Pichot y Acosta con 4 puntos; Flores, Mareco y Fiorito con 3,5 puntos; Pérez Ponsa 3 puntos; Valerga 2,5 puntos; Gaitán 1,5 puntos; y Paveto y Sorín con 1 punto.

Por la séptima ronda jugarán este martes Krysa vs Acosta; Pichot vs Pérez Ponsa; Peralta vs Valerga; Fiorito vs Gaitán; Mareco vs Sorín; y Paveto vs Flores.