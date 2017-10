Además, destacó que cumplieron con el objetivo de posicionar a Lorena Matzen como diputada nacional electa y adelantó: “Vamos a ir por la gobernación en 2019”.

En diálogo con LM Cipolletti, el mandatario cipoleño dijo que está más que conforme con los resultados, los cuales no sorprendieron porque ya las PASO marcaron una tendencia que, incluso, mejoraron cuando Juntos Somos Río Negro se bajó de la contienda electoral.

“Pese a que Matzen era una figura nueva, poco conocida, despertó mucha confianza en la gente y esto se vio reflejado en el excelente caudal de votos que logramos. Sin ser una persona con trayectoria conocida, Cambiemos le arrebató al Frente una banca”, destacó.

Recordemos que durante las PASO fue contundente el triunfo del Frente para la Victoria con el 40,77%, seguido por Cambiemos, con el 19,27%. El oficialismo provincial quedó tercero, con el 18,13%.

Pasaron poco más de dos meses, y con Juntos Somos Río Negro fuera de juego, Cambiemos y el FpV mejoraron sus performances. Tal es así que María Emilia Soria se impuso con el 49%, contra el 32% de Cambiemos; mientras que en Cipolletti la diferencia fue mínima: poco más de 300 votos. Según Tortoriello, estos resultados tuvieron mucho que ver con la imagen del presidente Mauricio Macri y la intendencia, por un lado, y el apellido Soria, por el otro.

En la provincia ganó por amplia diferencia el Frente para la Victoria, pero no le alcanzó para quedarse con las dos bancas.

“Que se haya bajado Juntos no polarizó la elección”

El intendente cipoleño, Aníbal Tortoriello, consideró que tanto el Frente para la Victoria como Cambiemos mejoraron sus números cuando Juntos Somos Río Negro se bajó de las elecciones, aunque negó que su ausencia haya polarizo la votación. En todo caso, habló de disgregación.

“Que se haya bajado Juntos, una fuerza política que es un crisol de partidos, no polarizó la elección, sino que disgregó a Juntos, ya que las personas que acompañan a la fuerza y la votan volvieron a sus partidos de origen. Así, todo el componente peronista de Juntos se volcó al FpV, el resto lo hizo hacia Cambiemos, aunque puede haber también algunos votos de gente que cambió su voto después de las PASO”, analizó Tortoriello.

En tanto, a nivel nacional consideró que “la figura de (Mauricio) Macri simboliza la nueva filosofía de funcionarios públicos que son servidores de la gente, que están para hacer lo que necesita la gente, como merecedores de su confianza y con la transparencia del Estado que debe tener”.

De cara al 2019, el jefe comunal reiteró que su deseo personal es ir por la reelección, pero reconoció que tampoco descarta ser el candidato de Cambiemos a nivel provincial si es la decisión consensuada de la mesa de Cambiemos.

“Maldonado no influyó en las elecciones”

Consultados por la muerte de Santiago Maldonado, quien estuvo desaparecido casi 80 días luego de que la Gendarmería reprimiera una manifestación en la que él estaba participando, el intendente Aníbal Tortoriello expresó que “fue un hecho muy triste y doloroso que, lamentablemente, tuvo un uso político, pero no modificó el curso de las elecciones. Su aparición, aunque sin vida, nos dio a todos una gran tranquilidad, y que no tenga en principio signos de violencia. A mi entender, no ha modificado en nada este escenario”.