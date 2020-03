Buscan una familia temporal para un bebé de 6 meses

Los interesados deben presentarse o contactarse con la Secretaría de Niñez de Cipolletti.

Según se explicó, el bebé requiere cuidados médicos especiales, pero el principal requisito para los potenciales interesados es tener el tiempo suficiente para dedicarle. No se informó públicamente la razón por la que necesita atención médica. Los detalles solo los conocerán las familias interesadas que pasen los primeros filtros y sean consideradas por la Senaf para cuidar al niño en su hogar. Lo mismo ocurre con el plazo máximo por el que deberán comprometerse.

Según indicaron a LM Cipolletti fuentes del organismo, no se trata de un tratamiento que requiera asistencia constante, sino una disponibilidad de tiempo y una red de apoyo familiar o comunitaria.

“Hoy el bebé se encuentra resguardado y protegido, pero necesita una familia solidaria lo antes posible”, expresaron desde la sede local de la Senaf.

Requisitos

Los voluntarios que deseen acoger al niño deben ser, preferentemente, mayores de 25 años, no tener antecedentes penales y no estar inscriptos en el registro de adoptantes, ya que no hay chances de tramitar la adopción del pequeño.

También deben estar en condiciones físicas y mentales óptimas, que permitan llevar a cabo de manera normal un acogimiento. Los interesados pueden acercarse a la Senaf, en calle 9 de Julio 59, de 8 a 13, llamar al 4778748 o escribir al correo electrónico: cipollettifamiliassolidarias@gmail.com.

Las claves del proceso de adopción en Río Negro

Quiénes pueden adoptar

En Río Negro pueden adoptar matrimonios, integrantes de una unión convivencial o una única persona. Deben tener más de 25 años y estar inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de su domicilio.

Extranjeros

Las personas extranjeras también pueden postularse. A los requisitos generales, deben agregar un período mínimo de 5 años de residencia permanente en el país, anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro de Aspirantes provincial.

Familias solidarias

En la provincia también hay un registro de familias solidarias, que abren su hogar en forma temporal a menores de edad que esperan ser adoptados. Quienes se anotan bajo esa modalidad no tienen permitido tramitar la adopción de un niño.

LEÉ MÁS

Piden que Rodríguez Lastra cobre la mitad de su salario

Weretilneck contra los jueces: "Por mí, que se vayan todos"