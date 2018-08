Buscan un donante de médula para una nena de seis años

La campaña de concientización tuvo ayer un encuentro emotivo en la ciudad para ayudar a Martina, que padece una extraña enfermedad denominada anemia de fanconi. La complicación afecta directamente el trabajo de la médula ósea y necesita cuanto antes un trasplante para poder continuar con su vida normal.

“Es una enfermedad que puede causar patologías como cáncer y leucemia. Mi hija está bajo tratamiento, con consumo de ácido fólico, y debió dejar el jardín. Una maestra le da clases en la casa. La información medular se maneja a nivel mundial para poder encontrar donantes que sean compatibles, pero aún no lo encontramos. Se trata de una enfermedad que aún no se encuentra la cura. Su médula no es capaz de generar las plaquetas necesarias y caen sus defensas”, indicó Sosa.

En Cipolletti la donación se puede realizar en el hospital Pedro Moguillansky, que se encarga de enviar la información al Incucai. El 18 de septiembre habrá otro encuentro, en Urquiza 360.