Buscan potenciar las ofertas turísticas en el Alto Valle

Las jornadas contaron con la asistencia de representantes de los municipios de Cipolletti, General Roca y Choele Choel, así como de prestadores de servicios, guías de turismo y cooperativas rurales del valle.

También participó la secretaria de Turismo de Río Negro, Silvia Luzzardi, quien explicó que la jornada giró en torno “a la importancia de los lineamientos reglamentarios y los beneficios de la fiscalización de los servicios turísticos en cuanto a sus aspectos legales y calidad del servicio, tanto para el prestador como para la Provincia”.

Habilitación de servicios

En ese sentido, dijo que profundizaron sobre la metodología del trámite de habilitación de servicios de turismo activo y rural, y los alcances de la normativa vigente. Mientras que resaltó que actualmente tienen 530 prestadores de turismo activo registrados en la cordillera y no más de 10 en el resto de la provincia. Esto no quiere decir que no haya más, sino que no están habilitados.